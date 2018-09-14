АДЛ УЧАСТВУЕТ В ВОДНОМ ФОРУМЕ «ЭКВАТЭК»

Компания АДЛ открывает осенний выставочный сезон и приглашает вас посетить свой стенд на крупнейшем водном форуме «ЭКВАТЭК», где вы сможете пообщаться с экспертами компании, получить ответы на все интересующие вопросы, а также вживую увидеть образцы оборудования передового российского производства.

Форум будет проходить с 25 по 27 сентября в МВЦ «Крокус Экспо».

Стенд АДЛ: 3F8, павильон № 1, зал 3.

В рамках данного мероприятия, посвященного развитию водного сектора, АДЛ представит широкий спектр оборудования для систем водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. На стенде будет представлена высококачественная трубопроводная арматура с приводами, насосы российского и зарубежного производства, насосная установка «Гранфлоу», электрооборудование для решения задач энергосбережения, а также продукция КИПиА.

Чтобы сократить время регистрации на выставке, получите электронный билет.

К выставке «Экватэк» была радикально обновлена брошюра «Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства», в которой вы можете найти краткую информацию обо всех специализированных продуктах для применения в системах ВКХ.

По материалам пресс-службы АДЛ