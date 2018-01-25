ИЛЬМА – научно-производственная компания, основанная в 1994 году. Является российским лидером в области инновационных технологий герметизации разъёмных соединений промышленного и энергетического оборудования, обладает современной производственной базой, установками для тестирования уплотнений, а также сервисным центром. Под собственными торговыми марками Ильма® и ГраФлан® компания разрабатывает и производит уплотнения для неподвижных и подвижных разъёмных соединений, а именно: фланцевые прокладки и ленту, сальниковую набивку и кольца, межфланцевые ремонтные заглушки, а также ремонтные комплекты для изолирующих фланцевых соединений. ИЛЬМА – единственная российская компания на рынке уплотнительной техники, которая ежегодно проходит аудит с привлечением международных экспертов TÜV («Объединение Технического Надзора» со штаб-квартирой в Мюнхене) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

ИНТЕРВЬЮ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ООО «ИЛЬМА» АЛЕКСЕЕМ ТОПУНОВЫМ В ЖУРНАЛЕ «ТПА» №6 (93) 2017 >>>