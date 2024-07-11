В Петербурге организуют еще одно производство трубопроводной арматуры Входящий в «Эго–Холдинг» завод «Знамя труда» учредил компанию для выпуска трубопроводной арматуры

АО «Завод «Знамя труда» (входит в дивизион «Гражданская продукция» компании «Эго– Холдинг») учредило новую компанию для производства трубопроводной арматуры .

Сведения о регистрации нового предприятия – ООО «Завод «Знамя Победы» – внесены в Единый госреестр юридических лиц в начале июня. Компания зарегистрирована в Петербурге по тому же адресу на улице Седова, что и её 100%–ный владелец.

У «Знамени труда» и «Знамени Победы» одинаковый основной вид деятельности — производство трубопроводной арматуры. Как сообщили источники в «Знамени труда», новая компания создана с целью расширения производства. Она будет заниматься тем же, что и материнская, но на другой производственной площадке, которую предстоит построить. Причём на участке, принадлежащем городу.

Размер предстоящих инвестиций, масштаб будущего производства и место расположения площадки источники сообщать отказались. Это держится в секрете, пока не будет подписан договор о передаче соответствующего объекта недвижимости новой компании.

Генеральный директор «Знамени Победы» Сергей Крупин подтвердил информацию о переговорах с городом.

«Мы ведём переговоры с администрацией Петербурга, пока решение не принято. "Знамя Победы” создано под проект, он сейчас согласовывается с администрацией», — сказал руководитель новой компании.

Сведения о регистрации ООО «Завод "Знамя Победы”» внесены в Единый госреестр юридических лиц в начале июня. Компания зарегистрирована в Петербурге по тому же адресу на улице Седова, что и ее 100%–ный владелец — АО «Завод "Знамя труда”», входящее в дивизион «Гражданская продукция» компании «Эго–Холдинг» (принадлежит Александре Кашиной и Марии Тисевич — дочерям миллиардера Александра Кашина), - пишет «Деловой Петербург». У «Знамени труда» и «Знамени Победы» одинаковый основной вид деятельности — производство трубопроводной арматуры. Как сообщили источники в «Знамени труда», новая компания создана для расширения производства. Она будет заниматься тем же, что и материнская, но на другой производственной площадке, которую предстоит построить. Причем на участке, принадлежащем городу.

Размер предстоящих инвестиций, масштаб будущего производства и место расположения площадки источники сообщать отказались. Это держится в секрете, пока не будет подписан договор о передаче соответствующего объекта недвижимости новой компании.

В девелоперской составляющей проекта принимает участие, по сведениям источников «ДП», глава ООО «Икс 2» Олег Барабанов. Этому ООО, как сообщили в самой компании, принадлежат 49% акций «Знамени труда», учредившей «Знамя Победы».

«Мы ведем переговоры с администрацией Петербурга, пока решение не принято. "Знамя Победы” создано под проект, он сейчас согласовывается с администрацией», — сказал генеральный директор «Знамени Победы» Сергей Крупин.

Завод «Знамя труда» позиционирует себя как наследника чугунолитейного механического арматурного завода фирмы «Лангензипен и Ко», основанного в Петербурге в 1878 году. Компания имеет собственное производство на улице Седова. Это предприятие полного цикла, основная продукция которого — трубопроводная арматура для судостроения и объектов атомной энергетики.

Компания давно не публикует финансовые показатели. В последний раз — по итогам 2020 года. Тогда, по данным СПАРК, выручка составила 660 млн рублей. В сентябре 2023 года только возглавивший «Знамя труда» Евгений Салганский сообщил, что программа–максимум — доведение уровня продаж до 140 млн рублей в месяц, что соответствует 1,7 млрд в год. На самом видном месте сайта завода висит объявление о распродаже всей продукции с 50%–ной скидкой. Крупнейший участник рынка с аналогичным направлением деятельности — петербургское ООО «Армалит. Гражданское судостроение», которое производит судовую трубопроводную арматуру. Компания входит в группу «Армалит», на сайте которой можно прочитать примерно то же самое, что на сайте «Знамени труда». В «Армалите» также отсчитывают свою историю с основанного в 1878 году чугунолитейного механического завода немецкого промышленника Рихарда Лангензипена.

Участники рынка неоднозначно оценивают перспективы создания нового производства трубопроводной арматуры. Генеральный директор и совладелец ООО «Армалит. Гражданское судостроение» Евгений Коптяев полагает, что в России нет сейчас объективных условий для создания нового производства арматуры для нужд судостроения.

«Объемы строительства судов и военных кораблей в России недостаточны, чтобы окупить в разумные сроки вложения в создание нового производства судовой арматуры. Инвестиции в такое производство могут составить 2–3 млрд рублей и даже больше... Производство арматуры должно включать в себя собственные литейные мощности, кузнечно–прессовое производство, металлообрабатывающее оборудование, испытательные стенды… Я бы не рискнул сейчас вложиться в такой проект», — говорит руководитель ООО «Армалит. Гражданское судостроение».