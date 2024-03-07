МГТУ: апрельская конференция в Москве «Технологическое развитие в арматуростроении. Путь к суверенитету и импортонезависимости. Кадровое обеспечение потребностей отрасли».

18 апреля 2024 года в рамках международной выставки «Нефтегаз-2024» кафедра «Вакуумная и компрессорная техника» МГТУ имени Н.Э. Баумана совместно с Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей (НПАА) проводят научно-практическую конференцию «Технологическое развитие в арматуростроении. Путь к суверенитету и импортонезависимости. Кадровое обеспечение потребностей отрасли».

Кафедра «Вакуумная и компрессорная техника» МГТУ имени Н.Э. Баумана ведет подготовку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по специальности «Пнемоагрегаты и пневмосистемы». Выпускники кафедры работают на ведущих предприятиях отрасли арматуростроения. Вся практическая деятельность студентов ведется по заказу промышленных предприятий арматуростроения, поэтому взаимодействие и непосредственное общение разработчиков, призводителей и вузовской общественности является чрезвычайно важным.

В предстоящем мероприятии примут участие разработчики и производители арматуры, которые познакомят участников конференции со своими инновационными разработками в сфере арматуростроения. Будет также затронут вопрос подготовки специалистов для отрасли и взаимодействии производства и университетов в подготовке кадров.

В рамках конференции планируются экскурсия по Инновационному Кластеру МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также знакомство с новыми лабораториями кафедры в новом Технологическом корпусе Кластера. Студенты и молодые ученые кафедры расскажут о своих научно-исследовательских работах, в том числе области внедрения технологий искусственного интеллекта для повышения надежности работы арматуры.



