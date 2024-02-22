Президент России Владимир Путин провёл встречу со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области на территории индустриального парка «Станкомаш» (ГП «Конар»)

Кроме того, глава государства осмотрел производственную площадку совместных предприятий ПАО «Транснефть» и промышленной группы «КОНАР» - АО «Транснефть Нефтяные Насосы» и АО «Русские Электрические Двигатели». Президента страны сопровождали вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ввод в эксплуатацию предприятий АО «ТНН» и АО «РЭД» позволил полностью исключить зависимость от импорта в основных видах оборудования для нефтетранспортной отрасли, прежде всего, магистральных и подпорных насосных агрегатов, а также высоковольтных двигателей для них. Деятельность предприятий обеспечивает возможность оперативно разрабатывать и производить другие типы насосов и электродвигателей, закрывая потребность в данном оборудовании всех магистральных трубопроводов в России.

