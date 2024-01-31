ПГ КОНАР усиливает механообрабатывающие мощности по выпуску комплектующих для насосов и крупногабаритной трубопроводной арматуры.

Модернизировать производство на территории индустриального парка «СТАНКОМАШ» предприятию поможет льготный заём регионального ФРП на сумму 50 миллионов рублей. Общий бюджет проекта превышает 95 миллионов рублей. Средства, выделенные по собственной программе Фонда «Модернизация», пойдут на приобретение современных высокопроизводительных портальных фрезерного и плоскошлифовального станков.

«Корнет» является одним из самых современных и технологичных предприятий нефтегазовой отрасли РФ с полным циклом производства трубопроводной арматуры. Спрос на наши технологии и решения с каждым годом возрастает, и мы обязаны незамедлительно на это реагировать. Поддержка регионального ФРП позволит нам дооснастить цех механической обработки новым оборудованием и организовать в нем производство деталей узла затвора для шиберных задвижек, использующихся в нефтяной и теплоэнергетической отраслях. Реализация этого проекта в кратчайшие сроки снизит зависимость от сторонних контрагентов, обеспечит бесперебойный и своевременный выпуск высокотехнологичных изделий», – отмечает руководитель дирекции по производству Промышленной группы КОНАР Денис Присягин.

Новое оборудование ООО «Корнет» планирует запустить уже в этом году. После выхода на плановые мощности в 2025 году при полной загрузке приобретаемого с помощью льготного займа оборудования предприятие будет ежегодно производить на 112 изделий больше. Будет создано не менее семи новых рабочих мест, в том числе пять высокопроизводительных.

«Главный акцент в промышленной политике области делается как раз на поддержке подобных предприятий и стратегически важных продуктов, тем более, что нефте- и газодобывающая сфера – одна из ключевых в российской экономике. В современных условиях особенно важно обеспечить её технологическую независимость. Поэтому Наблюдательный совет Фонда поддержал проект завода «Корнет», направленный на выпуск конкурентной продукции. Важно, чтобы таких инициатив у наших производителей было больше, а мы готовы помогать воплощать их в жизнь, задействуя все инструменты, которыми располагает Фонд, и при необходимости создавая новые», – комментирует директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.