Письмо No1 от В.П.Эйсмонта и отзывы на него членов редколлегии ТПА

В октябре 2023года я разослал в пять отечественных технических журналов материал: «

Открытое письмо президенту России»( см.вложение). Нарушив Конституцию Российской

федерации, , четыре из них письмо президенту ,пока не напечатали и, судя по поведению,

не собираются этого делать. Специально не называю их (из-за презумпции невиновности,

которую будет устанавливать конституционный суд). Зная по предыдущим общениям

лично и через статьи редакции этих( 4-х ) журналов не могу себе представить ,какие

благие побуждения могли заставить этих законопослушных людей нарушить статью 29

п5, Конституции РФ. Впрочем, может суду это удастся ?

Правда, один из журналов назвал таким побуждением, несоответствие содержания письма

редакционной политике, но, очевидно, надо в этом случае поправить политику, а не закон!

В ожидании месяца реакции от получателей этой заметки, от подачи заявления в суд

воздержусь.

С сочувствием, потомки Молчалиных,

В.П.Эйсмонт 15.01. 2024





Обращение к президенту России





Уважаемый, Владимир Владимирович!

Прошу Вас обратить внимание на моё открытое письмо, напечатанное в журнале

Арматуростроение No6/147/2023 на стр.46. (см.вложени е). К сожалению, переписка с

правительством( М.В. Мишустиным и другими его членами) в 2020 году и с Вами в

2021году , также как и работа, привлечённых органов, к желаемым результатам, судя по

статистике Роспатента не привела, а предлагаемые меры со мной не обсуждались.

Валим Павлович Эйсмонт, Ваш избиратель, земляк, инженер, изобретатель, пенсионер,

9219537631, 16.01.2024

Открытое письмо президенту России.

Уважаемый, Владимир Владимирович!

 Всем известно, что серьёзных достижений в экономике можно добиться только

освоением новшеств, например, открытий и изобретений. Если мне память не

изменяет, в начале первого десятилетия текущего века, Вы предлагали ввести

изобретательство в ранг национальной идеи. Сегодня национальной идеей

является патриотизм. Одной из высших степеней проявления патриотизма для

учёных и инженеров я бы считал изобретательство К сожалению, судя по

ежегодным отчётам Роспатента, его уровень в стране упал ниже нижнего . В отзыве

на мою статью «О самом главном» журнал АСNo4(145) 2023, доктор И.А. Иванов

пишет: «...сейчас разрыв в подаче заявок огромен, особенно по сравнению с

Китаем и США(1,5млн и о,5 млн в год против 0,04млн. у нас). Я несколько раз

обращался по теме отечественного изобретательства в правительство и к Вам через

Интернет. Получал ответы, соль которых: делаем много, иногда-учтём в работе,

иногда, не по существу. В этом случае надо было бы обращаться в суд, но мой

опыт говорил, что это означает выключить себя из написания книг, статей в

журналы, заявок на изобретения. Вспомнился один из принципов академика М. В.

Келдыша: не бороться со злом, а браться и делать добрые, хорошие дела;

Вместо судов написал 3 технические книги, десятки статей в профессиональных

журналах, подал11 заявок на изобретения, получил 6 патентов на изобретения и 5 на

полезные модели с момента ухода на пенсию в 2006году). Среди полученных патентов на

изобретения, есть несколько, содержащих технические решения вековой мировой

проблемы: «Создание предохранительных устройств предотвращающих взрывы в

химических технологиях производства пластмасс, например, полиэтилена и при

хранении взрывоопасных веществ.», а также, технические решения, преобразующие

вид «Предохранительная арматура» с годовым объёмом мирового рынка в $2млд

(Если внедрим –будет наш) Мои многочисленные обращения в институты развития : 3 в

Сколково, в АСИ, фонд развития малого предпринимательства с 2018 по 2023годы

безрезультатны. Эти учреждения отгородились от изобретателей такими анкетами с

сотней вопросов, что, даже мне, написавшему 3 книги в Worde, ответить на них

затруднительно. Думаю, что другим моим сверстникам тоже. Конечно, прогресс не

остановить, патенты опубликованы, будут усовершенствованы и нами освоены уже в

порядке импортозамещения. А что? Может подождём? И будет Россия рождать далее

Яблочковых, Жуковских, Сикорских и многих других недооценённых, чтобы мировой

прогресс не останавливался. Я же горжусь тем, что первым в мире, во славу Родины

предложил упомянутые решения и готов, до конца дней своих, содействовать их

реализации.

Вадим Павлович Эйсмонт, патриот России, инженер-трубопроводного

арматуростроения, изобретатель, пенсионер, +79219537631, v.p.eismont@rambler.ru

01.10.2023.





ОТЗЫВЫ ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИИ ТПА





Главному редактору журнала ТПА от 19 января

По поводу открытого письма Президенту и его публикации в журнале могу ещё раз

подтвердить своё мнение, что технический журнал — не место для личных писем

Президенту. Что касается позиции редколлегии журнала по отношению к изобретателям и

изобретательству в целом, то достаточно открыть любой номер журнала, чтобы понять,

что журнал неизменно со дня его основания занимается поддержкой изобретателей,

постоянно публикуя статьи об изобретениях, в том числе и самого В.П.Эйсмонта как

постоянного автора журнала, об инновационных решениях, обзоры изобретений,

рекламируя новые книги по ТПА, в том числе и книги В.П.Эйсмонта. По поводу текста

самого письма при всём моём уважении к автору могу сказать, что из текста письма

непонятно, что хочет автор от Президента — обратить внимание на себя лично или на

свои важные для государства изобретения. Если всё-таки на изобретения, то надо, по

крайней мере указать номер патента, привести или сослаться на экспертное заключение о

важности изобретения. Если приводятся какие-то цифры, то они должны быть

подтверждены расчётами, ссылками ит.д. Что касается отнесения коллег к героям

известной пьесы, нарушения Конституции, цензуре и т.д., думаю это всё издержки

настроения, свойственные многим из нас. Настроение проходит, а осадок остаётся. Тем не

менее, думаю, что журнал и впредь готов сотрудничать со всеми изобретателями

независимо от их отношения к членам редколлегии журнала.

П.Б. Гринберг, член редколлегии ТПА





Главному редактору журнала ТПА Д.Г. Граку. 22.01.2024 г.





На Ваш запрос о необходимости публикации открытого письма В.П. Эйсмонта президенту

РФ В.П. Путину сообщаю:

Прежде всего, уясним себе, что представляет собой открытое письмо, и в каких

случаях прибегают к его помощи.

Открытое письмо - это обращение к известному человеку, группе лиц или к

органу власти с призывом разобраться, решить или предпринять какие - то действия по

наболевшему в определенной сфере нерешаемому им (ими) вопросу.

Открытым оно называется, потому что, как правило, текст передается также и средствам

массовой информации для доведения его широкому кругу людей. Обращение к

общественности должно свидетельствовать о том, что поднятый вопрос не решается

обычным порядком.

Попробуем разобраться, в чём заключается проблема, которая настолько волнует

автора открытого письма, что он решил привлечь общественность к её разрешению.

Если оставить в стороне саморекламу автора - его патриотизм, многочисленные

публикации, заслуги в области изобретательской деятельности и выделить из текста

основную цель обращения, то станет ясно – автор хочет получить вознаграждение за

изобретение, сделанное им в 2016 году.

Без ложной скромности, и не приводя никаких доказательств и расчётов, автор

характеризует значимость изобретения, как решающего «вековые мировые проблемы»

и охватывающего «годовой объём мирового рынка $2 млрд». Автор негодует по

поводу того, что с 2018 по 2023 гг. его многочисленные обращения во все инстанции

(Сколково – 3 раза, АСИ, фонд развития малого предпринимательства) не нашли отклика.

Желающих использовать «выдающееся» изобретение не нашлось. Видимо, не нашлось

грамотных специалистов, способных оценить неоспоримые достоинства «замечательной»

конструкции.

Какое же решение ожидает «патриот России», «первый в мире» предложивший

«во славу Родины» уникальное изобретение?

Не сложно догадаться – немедленного внедрения и, конечно же, выплаты

вознаграждения.

Цели автора открытого письма понятны. Остаётся дать ответ на вопрос, почему

он с упорством фанатика настаивает на публикации своего письма сразу в пяти

технических журналах. Казалось бы, письмо в одном из них опубликовано, на

аналогичное письмо, направленное в администрацию президента, получен ответ, что оно

взято на учёт и передано для заключения Министерству промышленности и торговли РФ.

Чего ещё надо? Получи ответ и после этого, в зависимости от его содержания, действуй.

Но, нет. Автор явно стремится максимально обострить ситуацию, откровенно шантажируя

журналы, отказавшиеся от публикации открытого письма. Таким путём он рассчитывает

привлечь максимальное внимание к своей особе а так же к поднятой проблеме

использования своего изобретения и получения вознаграждения. Не вижу необходимости

способствовать ему в этом и соглашаться на публикацию открытого письма президенту

РФ.

В заключение, считаю необходимым обратить внимание на недопустимые угрозы

и шантаж В.П. Эйсмонта в адрес независимых технических журналов. Он может быть

привлечён в установленном порядке к ответственности за свои действия.