Разделение на две категории линеек шаровых кранов ТМ "МАРШАЛ" с января 2024

С января 2024 года шаровые краны 11с67п ТМ «МАРШАЛ» разделяются на две
категории — для жидких и газообразных рабочих сред. При отправке заказа в
производство необходимо указывать рабочие среды. В паспорте и инструкции по
эксплуатации кранов 11с67п для жидких сред указано, что они предназначены для
работы с такими рабочими средами, как теплосетевая вода по ГОСТ 34473,
нефтепродукты и другими, нетоксичными и неагрессивными, жидкими рабочими
средами, нейтральными к материалам деталей крана. С этими кранами не
предоставляется сертификат «ГАЗСЕРТ».
Краны для газообразных сред 11с67п GAS PRO — это сертифицированные
устройства, предназначенные для монтажа на промышленные, магистральные и
распределительные газопроводы. В паспорте и инструкции по эксплуатации кранов
11с67п GAS PRO указано, что они предназначены для работы с такими рабочими
средами, как природный газ, сжиженные углеводородные газы (СУГ) и другими
газообразными средами, нейтральными к материалам деталей крана. При покупке
этих кранов предоставляется сертификат «ГАЗСЕРТ». Мы надеемся на ваше
понимание и на продолжение взаимовыгодного сотрудничества. Если у вас
возникнут вопросы по работе офиса и склада, не стесняйтесь обращаться к нашим
менеджерам по телефонам 8 (800) 301-20-50 (бесплатно по России) +7 (495) 223-74-
04 (Москва) или по электронной почте info@lztamarshal.ru.