Разделение на две категории линеек шаровых кранов ТМ "МАРШАЛ" с января 2024

С января 2024 года шаровые краны 11с67п ТМ «МАРШАЛ» разделяются на две

категории — для жидких и газообразных рабочих сред. При отправке заказа в

производство необходимо указывать рабочие среды. В паспорте и инструкции по

эксплуатации кранов 11с67п для жидких сред указано, что они предназначены для

работы с такими рабочими средами, как теплосетевая вода по ГОСТ 34473,

нефтепродукты и другими, нетоксичными и неагрессивными, жидкими рабочими

средами, нейтральными к материалам деталей крана. С этими кранами не

предоставляется сертификат «ГАЗСЕРТ».

Краны для газообразных сред 11с67п GAS PRO — это сертифицированные

устройства, предназначенные для монтажа на промышленные, магистральные и

распределительные газопроводы. В паспорте и инструкции по эксплуатации кранов

11с67п GAS PRO указано, что они предназначены для работы с такими рабочими

средами, как природный газ, сжиженные углеводородные газы (СУГ) и другими

газообразными средами, нейтральными к материалам деталей крана. При покупке

этих кранов предоставляется сертификат «ГАЗСЕРТ». Мы надеемся на ваше

понимание и на продолжение взаимовыгодного сотрудничества. Если у вас

возникнут вопросы по работе офиса и склада, не стесняйтесь обращаться к нашим

менеджерам по телефонам 8 (800) 301-20-50 (бесплатно по России) +7 (495) 223-74-

04 (Москва) или по электронной почте info@lztamarshal.ru.