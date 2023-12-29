ЗЭИМ-ЧЕБОКСАРЫ. Звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено сербскому и российскому предпринимателю Ненаду Поповичу

Указом Президента России В.В. Путина владельцу группы компаний «АБС Электро»,

депутату Народной Скупщины (Парламента) Республики Сербия, Председателю Сербской

народной партии Ненаду Поповичу присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик

Российской Федерации». Награждение состоялось в павильоне Министерства энергетики на

ВДНХ, где проходит Международная выставка-форум «Россия».

Звание «Заслуженный энергетик РФ» – это не просто высшая государственная награда,

это звание, которое впервые вручается иностранному гражданину. Тем самым это награждение

само по себе уникально. Присвоение такого звания – подтверждение огромного личного вклада в

развитие энергетического сектора страны, признание таланта организатора, выдающихся

лидерских качеств, высокого профессионализма, преданности своему делу. Ненад Попович

подчеркнул, что для него большая честь получить эту высокую награду. В своем заявлении он

отметил: «Эта награда – признание трудовых достижений всего нашего коллектива, который

работает четко, слаженно и эффективно. У нас отличная команда, надежная и профессиональная.

Мы ведем социально ответственный бизнес, создаем новые рабочие места, постоянно

инвестируем в производство, применяем самые современные технологии, используем новейшее

оборудование. У нас есть предприятия полного цикла, включая производство электронных

компонентов. Этим не могут похвастаться многие наши конкуренты. Мы гордимся тем, что

можем созидать на благо России. И, конечно, мы заботимся о наших сотрудниках, создаем им

комфортные условия труда, поощряем научные и спортивные достижения, помогаем

профессионально развиваться. Тесно взаимодействуем с профильными колледжами и

факультетами, которые готовят квалифицированных специалистов, в том числе, для наших

предприятий. Активно участвуем в региональных, федеральных и международных выставках. И

не забываем о городе Чебоксары, где размещается наше производство, и регионе в целом,

стараемся участвовать в благоустройстве, поддерживаем образовательные и культурные проекты

и инициативы. В заключение хотел бы поздравить всех энергетиков с профессиональным

праздником. И поблагодарить наших ветеранов, которые щедро делятся своим опытом, и

молодых специалистов, ученых, инженеров, сотрудников, которые вносят весомый вклад в

укрепление энергетической безопасности России».

Письмо в МЦ ТПА, 25 декабря