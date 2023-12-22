Велькин Валерий Ефимович (10.06.1956 - 19.12.2023г.) -НЕКРОЛОГ. Миасс.

19 декабря 2023 года, после тяжелой болезни скончался Валерий Ефимович.

Ушел от нас выдающийся специалист в области арматуростроения, посвятивший всю свою

жизнь этому делу.

Валерий Ефимович родился в 1956 в семье рабочих в Свердловской области.

Он долгие годы возглавлял производственное предприятия "ЮжУралАрматура-Сантехник"

в г. Миасс, Челябинской области.

Содружество арматруростроителей потеряло одного из своих самых ценных сотрудников,

сохраняющего и оберегающего лучшие традиции в производстве арматуры.

Он всегда был Человеком с большой буквы. Таким он и останется в нашей памяти.

Выражаем семье и близким искренние соболезнования в связи с такой тяжелой утратой.