6 декабря 2023 года в возрасте 84 лет ушел из жизни замечательный человек, наш друг и учитель Главный конструктор ЦКБА Валерий Викторович Ширяев

Валерий Викторович родился 5 апреля 1939 года в г. Орёл. С 1956 по 1961 годы учился Ленинградском Технологическом Институте целлюлозной, бумажной промышленности.

В 1961 году поступил работать в Центральное конструкторское бюро арматуростроения, а в 1973 году был назначен на должность главного конструктора. Ширяев Валерий Викторович являлся ведущим специалистом по разработке, испытаниям и наладке арматуры на объектах атомной промышленности. Под его руководством и личном участии были разработаны конструкции арматуры для атомного подводного флота ВМФ РФ и атомных станций, для стендов института НИТИ в Сосновом Бору, для исследовательского реактора ПИЯФ (г. Гатчина)

Валерий Викторович принимал активное участие в организации размещения и изготовления арматуры для АЭС в странах СЭВ. В 1986 году принимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 1995-2001 годы под руководством Ширяева В.В. была проведена работа на АЭС «Бушер». Лично Валерием Викторовичем был выполнен сопоставительный анализ соответствия арматуры фирмы KWU требованиям российских нормативных документов.

Под личным контролем Ширяева В.В. в 1997-2005 годах проведен большой комплекс работ по обследованию арматуры на действующих станциях, атомных ледоколах Мурманского морского пароходства – «Арктика», «Ямал», «Советский Союз», «Россия», «Вайгач», «Таймыр», «Севморпуть», а также на АПЛ Северного и Тихоокеанского флотов.

Ширяев Валерий Викторович – изобретатель, автор ряда публикаций по вопросам арматуростроения, «Ветеран труда» и «Заслуженный ветеран объединения».

Коллектив АО «НПФ «ЦКБА» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.



