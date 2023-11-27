ПГ КОНАР И АО УКАЗ (Казахстан) закрепили соглашение подписями в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В церемонии приняли участие генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренкои

генеральный директор АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» («УКАЗ»)Алексей

Селиванов. Документ подписан на национальном стенде Республики Казахстан в присутствии

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в РФ Даурена Абаеваи

губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Стратегическом сотрудничестве между

компаниями будет происходить во всех отраслях, представляющих совместный интерес –

машиностроении, металлургии, нефтегазовой отрасли и инжиниринге. В частности, интерес

проявлен к поставкам продукции литейно-кузнечного дивизиона КОНАР в Республику

Казахстан. Также речь идет о производстве и взаимных поставках компонентов динамических

машин, статического оборудования, запорно-регулирующей арматуры, деталей тяжелого

машиностроения.

«Мы готовим стратегически продуманный план совместной работы на рынках Российской

Федерации и Республики Казахстан на десятилетия вперед. Для этого были соответствующие

предпосылки: наши компании сотрудничают уже более 10 лет, но это не было выстроено

системно. Сейчас мы знаем сильные стороны друг друга и понимаем, как достичь синергии. Для

меня лично очень важно поделиться своими компетенциями, опытом на казахстанской земле.

Наша синергия позволит создать в Усть-Каменогорске сотни новых рабочих мест, уже в

следующем году мы видим увеличение производства в два раза. Это позволит направить

инвестиции в ремонт зданий и оборудования, в создание комфортных условий на рабочих

местах. Детальные планы сотрудничества планируем разработать в ближайшие несколько

месяцев»,- подчеркнул генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.

Данные ПГ Конар