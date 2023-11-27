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ПГ КОНАР И АО УКАЗ (Казахстан) закрепили соглашение подписями в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

27 ноября, 2023 17
В церемонии приняли участие генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренкои 
генеральный директор АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» («УКАЗ»)Алексей 
Селиванов. Документ подписан на национальном стенде Республики Казахстан в присутствии 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в РФ Даурена Абаеваи 
губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Стратегическом сотрудничестве между 
компаниями будет происходить во всех отраслях, представляющих совместный интерес – 
машиностроении, металлургии, нефтегазовой отрасли и инжиниринге. В частности, интерес 
проявлен к поставкам продукции литейно-кузнечного дивизиона КОНАР в Республику 
Казахстан. Также речь идет о производстве и взаимных поставках компонентов динамических 
машин, статического оборудования, запорно-регулирующей арматуры, деталей тяжелого 
машиностроения.
«Мы готовим стратегически продуманный план совместной работы на рынках Российской 
Федерации и Республики Казахстан на десятилетия вперед. Для этого были соответствующие 
предпосылки: наши компании сотрудничают уже более 10 лет, но это не было выстроено 
системно. Сейчас мы знаем сильные стороны друг друга и понимаем, как достичь синергии. Для 
меня лично очень важно поделиться своими компетенциями, опытом на казахстанской земле. 
Наша синергия позволит создать в Усть-Каменогорске сотни новых рабочих мест, уже в 
следующем году мы видим увеличение производства в два раза. Это позволит направить 
инвестиции в ремонт зданий и оборудования, в создание комфортных условий на рабочих 
местах. Детальные планы сотрудничества планируем разработать в ближайшие несколько 
месяцев»,- подчеркнул генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.
Данные ПГ Конар

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