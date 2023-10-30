В России появится база недобросовестных производителей и поставщиков промышленной продукции. Минпромторг прорабатывает такой вопрос с министерствами (Известия)

В черный список попадут компании, у которых есть назначенные наказания по КоАП и

обвинительные приговоры по уголовным делам. Данные базы могут использовать при

проведении госзакупок, считают общественники. В России появится база данных, в которой

будет находиться информация о недобросовестных производителях, поставщиках, импортерах

промышленной продукции. Минпромторг поддержал создание такого перечня в стране,

рассказали «Известиям» в ведомстве. В список попадут компании с административными

наказаниями и обвинительными приговорами по уголовным делам в сфере нелегального оборота

товаров. Ранее правительство поручило Минпромторгу проработать вопрос о создании такой

базы в России, в том числе определить источники ее финансирования, уточнили в ведомстве. Это

следует из плана мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в РФ до 2025 года.

В Конституции нет определения понятия «недобросовестность», соответственно, это только

экспертное мнение, заключение и не более того, сказал «Известиям» член генсовета «Деловой

России», председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов.

— Даже при наличии решения суда в вопросах бизнеса всё может быть неоднозначно. В цепочке

могут участвовать и государственные институты, в результате действий которых

предприниматель не смог выполнить обязательства, — это могут быть и внешнеполитические

решения, и ставка ЦБ, и локальные решения региональных властей, — отметил он.

Перспективная идея — иметь базу такой информации с доступом к контактным лицам, которые

могли бы прокомментировать ситуацию.

Эксперт уверен, что в случае появления такой базы могут возникнуть серьезные риски:

например, такой перечень может стать настоящим черным списком со всеми вытекающими

последствиями, хотя в настоящий момент он носит только информационный характер. Перечень

могут использовать как коррупционный инструмент, как это было со списками

недобросовестных заемщиков, добавил он.