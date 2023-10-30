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В России появится база недобросовестных производителей и поставщиков промышленной продукции. Минпромторг прорабатывает такой вопрос с министерствами (Известия)

30 октября, 2023 10
В черный список попадут компании, у которых есть назначенные наказания по КоАП и 
обвинительные приговоры по уголовным делам. Данные базы могут использовать при 
проведении госзакупок, считают общественники. В России появится база данных, в которой 
будет находиться информация о недобросовестных производителях, поставщиках, импортерах 
промышленной продукции. Минпромторг поддержал создание такого перечня в стране, 
рассказали «Известиям» в ведомстве. В список попадут компании с административными 
наказаниями и обвинительными приговорами по уголовным делам в сфере нелегального оборота 
товаров. Ранее правительство поручило Минпромторгу проработать вопрос о создании такой 
базы в России, в том числе определить источники ее финансирования, уточнили в ведомстве. Это 
следует из плана мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в РФ до 2025 года.
В Конституции нет определения понятия «недобросовестность», соответственно, это только 
экспертное мнение, заключение и не более того, сказал «Известиям» член генсовета «Деловой 
России», председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов.
— Даже при наличии решения суда в вопросах бизнеса всё может быть неоднозначно. В цепочке 
могут участвовать и государственные институты, в результате действий которых 
предприниматель не смог выполнить обязательства, — это могут быть и внешнеполитические 
решения, и ставка ЦБ, и локальные решения региональных властей, — отметил он. 
Перспективная идея — иметь базу такой информации с доступом к контактным лицам, которые 
могли бы прокомментировать ситуацию.
Эксперт уверен, что в случае появления такой базы могут возникнуть серьезные риски: 
например, такой перечень может стать настоящим черным списком со всеми вытекающими 
последствиями, хотя в настоящий момент он носит только информационный характер. Перечень 
могут использовать как коррупционный инструмент, как это было со списками 
недобросовестных заемщиков, добавил он.

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