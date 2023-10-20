ЛОКАЛИЗАЦИЯ=ПОШЛИНА 100%. В Иране заградительные пошлины под 100% на всю электротехнику

Как выяснил "Ъ”, иранские производители бытовой техники намерены локализовать
производство в РФ. В частности, речь идет о Datees и Emersun, которые могут купить или
арендовать, например, остановленные мощности Samsung и LG. Но эксперты полагают, что
иранские бренды имеют «специфический дизайн» и способны заинтересовать россиян только в
случае «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».
Иранские поставщики бытовой техники ведут переговоры о покупке или аренде
производственных линий в РФ, в том числе рассматривая местные заводы LG и Samsung,
рассказал "Ъ” основатель Smart Solutions и экс-менеджер Vestel Гусейн Иманов. Гендиректор
производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин также знает о
заинтересованности иранских компаний в локализации в РФ: «В Иране заградительные пошлины
под 100% на всю бытовую технику, и именно это позволило им развить категории газовых и
электрических плит, духовок, холодильников, вытяжек и так далее». С другой стороны, уточнил
господин Шашкин, пошлины сокращают выбор потребителя, что «сказывается на контрле
качества выпускаемой иранской продукции».
Коммерсант