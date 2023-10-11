Новым генеральным директором Чайковского завода АЛЬЯНССПЕЦМАШ стал Игорь Воронин (ранее АО БАЗ и УЗСА)

В разное время Игорь Леонидович возглавлял завод «Турбодеталь» и «Уральский завод специального арматуростроения» (входят в ОМК). Также он входил в состав членов совета директоров Благовещенского арматурного завода. ООО «Альянсспецмаш» — это предприятием по изготовлению технологического оборудования для нефтегазовой, нефтегазохимической, энергетической и металлургической промышленности. Базируется на площадке бывшего завода «Новые фитинговые технологии». Завод был признан банкротом в 2020 году, по требованию ПАО «Сбербанк». В процессе банкротства у компании оказались десятки кредиторов, чьи требования превысили 1,4 млрд руб. В апреле 2021 года на территории площадки обанкротившегося НФТ разместился АСМ.

По информации портала checko.ru