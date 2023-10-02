100 000 кран ALSO серии GAS!

ALSO GAS – это шаровые краны для надземной и подземной установки DN от 10 до 600 мм,
PN от 1,6 до 4,0 МПа, предназначены для монтажа в системах газораспределения и
газопотребления природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ) пропан-бутан и
неагрессивных газообразных сред, сертифицированные по системе ГАЗСЕРТ. 100 000
кранов ALSO серии GAS на сегодняшний день функционируют на объектах 71-ого региона
России и на газопроводах стран ближнего зарубежья. При выпуске кранов ALSO мы
ориентируемся на потребность наших клиентов, предлагаем только надежные и
оптимальные решения. Так мы начали производить изолирующие краны, разработали и
наладили выпуск шаровых кранов в строительную длину задвижки, стальных КШ для
замены натяжных 11Ч3БК, антивандальные краны. Отдельного внимания заслуживают
шаровые краны ALSO для подземной установки, которые при необходимости оснащаются:
телескопическим штоком для нивелирования расхождения проектной и фактической глубины
прокладки трубопровода;
патрубками из полиэтилена, которые обеспечивают возможность использования стальных КШ
при строительстве газопроводов из труб ПНД;
дренажными патрубками (продувочными свечами) для сброса давления в системе при
проведении работ на газопроводе.
Краны ALSO серии GAS соответствуют высоким требованиям систем газоснабжения,
пользуются высоким спросом в рамках реализации программ газификации и догазификации.
Многолетний опыт эксплуатации шаровых кранов ALSO GAS на объектах заказчиков
доказывает, что такая арматура является долговечной и эффективной при эксплуатации на
газопроводах.