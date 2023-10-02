100 000 кран ALSO серии GAS!

ALSO GAS – это шаровые краны для надземной и подземной установки DN от 10 до 600 мм,

PN от 1,6 до 4,0 МПа, предназначены для монтажа в системах газораспределения и

газопотребления природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ) пропан-бутан и

неагрессивных газообразных сред, сертифицированные по системе ГАЗСЕРТ. 100 000

кранов ALSO серии GAS на сегодняшний день функционируют на объектах 71-ого региона

России и на газопроводах стран ближнего зарубежья. При выпуске кранов ALSO мы

ориентируемся на потребность наших клиентов, предлагаем только надежные и

оптимальные решения. Так мы начали производить изолирующие краны, разработали и

наладили выпуск шаровых кранов в строительную длину задвижки, стальных КШ для

замены натяжных 11Ч3БК, антивандальные краны. Отдельного внимания заслуживают

шаровые краны ALSO для подземной установки, которые при необходимости оснащаются:

телескопическим штоком для нивелирования расхождения проектной и фактической глубины

прокладки трубопровода;

патрубками из полиэтилена, которые обеспечивают возможность использования стальных КШ

при строительстве газопроводов из труб ПНД;

дренажными патрубками (продувочными свечами) для сброса давления в системе при

проведении работ на газопроводе.

Краны ALSO серии GAS соответствуют высоким требованиям систем газоснабжения,

пользуются высоким спросом в рамках реализации программ газификации и догазификации.

Многолетний опыт эксплуатации шаровых кранов ALSO GAS на объектах заказчиков

доказывает, что такая арматура является долговечной и эффективной при эксплуатации на

газопроводах.