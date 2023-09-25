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СУДЫ. Апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда который в мае 2022 года признал законным решение ФНС о взыскании с ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» недоимки по налогам и пени, сообщается в картотеке арбитражных дел.

25 сентября, 2023 8
«Апелляционную жалобу ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» удовлетворить. В 
отмененной части признать недействительным решение о привлечении ООО «Гусевский 
арматурный завод «Гусар» к налоговой ответственности за совершение налогового 
правонарушения в части начисления: налогов, пеней, штрафов в общей сумме 1 млрд 484 млн 845 
тыс. 835 рублей», — говорится в материалах дела. В остальной части решение нижестоящей 
инстанции оставлено без изменения. Апелляционный суд заключил, что «Гусар» является 
добросовестным участником гражданских правоотношений и не преследовал цели получения 
необоснованной налоговой выгоды. «Добросовестный налогоплательщик не несет 
ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе 
уплаты и перечисления налогов в бюджет. Факт нарушения контрагентом налогоплательщика 
своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения 
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды», — постановил суд.
По информации Первого арбитражного апелляционного суда

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