СУДЫ. Апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда который в мае 2022 года признал законным решение ФНС о взыскании с ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» недоимки по налогам и пени, сообщается в картотеке арбитражных дел.

«Апелляционную жалобу ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» удовлетворить. В
отмененной части признать недействительным решение о привлечении ООО «Гусевский
арматурный завод «Гусар» к налоговой ответственности за совершение налогового
правонарушения в части начисления: налогов, пеней, штрафов в общей сумме 1 млрд 484 млн 845
тыс. 835 рублей», — говорится в материалах дела. В остальной части решение нижестоящей
инстанции оставлено без изменения. Апелляционный суд заключил, что «Гусар» является
добросовестным участником гражданских правоотношений и не преследовал цели получения
необоснованной налоговой выгоды. «Добросовестный налогоплательщик не несет
ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе
уплаты и перечисления налогов в бюджет. Факт нарушения контрагентом налогоплательщика
своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды», — постановил суд.
По информации Первого арбитражного апелляционного суда