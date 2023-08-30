Гусевский арматурный завод (ГУСАР) перешел к корпорации "Прометей.24.08.2023

ООО «Гусар» (Гусевский Арматурный Завод)специализируется на производстве
трубопроводной арматуры из стали и чугуна. Это – задвижки давлением 16, 25 и 40 атмосфер с
диаметром условного прохода от 50 до 400 мм во всех исполнениях; клапаны запорно-
регулирующие и другая арматура. 75% ООО "Гусар" прибрела Корпорация "Прометей", а 25%
осталось у фонда Газпромбанка. Новым генеральным директором ООО "Гусар" в августе
назначен ИгорьШкандин. Учредитель и руководитель ООО "Корпорации "Прометей" Николай
Суховерхов. Фирма зарегистрирована в Верхней Пышме Свердловской области, где
расположено предприятие Дмитрия Пумпянского "Уральские локомотивы".
Руководители ООО "Гусар"
Шкандин Игорь Анатольевич — генеральный директор
Смирнов Валерий Викторович — первый заместитель генерального директора по операционной
деятельности
Ерёмин Иван Александрович — заместитель генерального директора по безопасности
Пряхин Владимир Викторович — финансовый директор
Белова Ольга Игоревна — главный бухгалтер
Володин Дмитрий Витальевич — коммерческий директор
Имшенецкий Михаил Анатольевич — технический директор
Оника Василий Валерьевич — директор по закупкам
Поливанов Алексей Витальевич — директор по правовым вопросам
Тишкин Сергей Анатольевич — директор по эксплуатации
Ефимов Игорь Юрьевич — директор по планированию
Координаты Гусевского арматурного завода (ООО "Гусар")
601503, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, 57
Телефон: +7 (499) 553-00-33. E-mail:info@gusarm.ru