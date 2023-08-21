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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. Петербургское АО «МЗ “Армалит”» больше не контролирует три свои бывшие дочерние компании с суммарной выручкой за 2022 год в четверть миллиарда рублей.

21 августа, 2023 18
С начала августа акции принадлежат лично акционерам «Армалита» Олегу Волкову и бывшему 
генеральному директору завода Александру Кузнецову. ООО «Армалит. Гражданское 
судостроение» и ООО «Армалит. Гражданское арматуростроение» принадлежат теперь Олегу 
Волкову и Александру Кузнецову напрямую, у них 30 и 70% в каждой компании соответственно. 
ООО «Техноарм» принадлежит им же через московское ООО «Мираском», которое 
специализируется на управлении недвижимостью и показало в прошлом году 100 млн рублей 
выручки. «Армалит. Гражданское судостроение» и «Армалит. Гражданское арматуростроение» 
зарегистрированы в Петербурге в 2020 году, «Техноарм» существует с 2013–го. Профиль первых 
двух компаний — производство трубопроводной арматуры, основной вид деятельности 
«Техноарма» — управление недвижимостью. «Армалит. Гражданское судостроение» и 
«Армалит. Гражданское арматуростроение» выручили в прошлом году 108 млн и 124 млн рублей 
соответственно, выручка «Техноарма» чуть превысила 12 млн. 
Портал Единой информационной системы в сфере закупок показывает участие «Армалит. 
Гражданское судостроение» в конкурсе на поставку бронзовых и латунных слитков для 
ленинградского АО «Завод "Буревестник”» в 2021 году. 18,22% акций «Буревестника», по 
данным СПАРК, в конце 2021 года принадлежали одному из новых владельцев этой бывшей 
армалитовской «дочки» Олегу Волкову.
АО «Машиностроительный завод "Армалит”» — это одно из крупнейших предприятий страны 
такого профиля, его выручка в 2021 году (более свежих данных в открытом доступе нет) 
составила почти 3 млрд рублей. Компания не публикует сведения о своих акционерах, СПАРК 
приводит лишь данные III квартала 2015 года, в соответствии с которыми 66,75% акций 
принадлежали тогда Олегу Волкову, а 33,25% — Александру Кузнецову. 
Кроме этого, в июне на базе «Армалита» начал работать экспертный совет по акустике судовых 
систем и их элементов с участием двух десятков ведущих научных и производственных 
предприятий России.
По сообщению портала «Деловой Петербург»

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