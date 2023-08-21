СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. Петербургское АО «МЗ “Армалит”» больше не контролирует три свои бывшие дочерние компании с суммарной выручкой за 2022 год в четверть миллиарда рублей.

С начала августа акции принадлежат лично акционерам «Армалита» Олегу Волкову и бывшему

генеральному директору завода Александру Кузнецову. ООО «Армалит. Гражданское

судостроение» и ООО «Армалит. Гражданское арматуростроение» принадлежат теперь Олегу

Волкову и Александру Кузнецову напрямую, у них 30 и 70% в каждой компании соответственно.

ООО «Техноарм» принадлежит им же через московское ООО «Мираском», которое

специализируется на управлении недвижимостью и показало в прошлом году 100 млн рублей

выручки. «Армалит. Гражданское судостроение» и «Армалит. Гражданское арматуростроение»

зарегистрированы в Петербурге в 2020 году, «Техноарм» существует с 2013–го. Профиль первых

двух компаний — производство трубопроводной арматуры, основной вид деятельности

«Техноарма» — управление недвижимостью. «Армалит. Гражданское судостроение» и

«Армалит. Гражданское арматуростроение» выручили в прошлом году 108 млн и 124 млн рублей

соответственно, выручка «Техноарма» чуть превысила 12 млн.

Портал Единой информационной системы в сфере закупок показывает участие «Армалит.

Гражданское судостроение» в конкурсе на поставку бронзовых и латунных слитков для

ленинградского АО «Завод "Буревестник”» в 2021 году. 18,22% акций «Буревестника», по

данным СПАРК, в конце 2021 года принадлежали одному из новых владельцев этой бывшей

армалитовской «дочки» Олегу Волкову.

АО «Машиностроительный завод "Армалит”» — это одно из крупнейших предприятий страны

такого профиля, его выручка в 2021 году (более свежих данных в открытом доступе нет)

составила почти 3 млрд рублей. Компания не публикует сведения о своих акционерах, СПАРК

приводит лишь данные III квартала 2015 года, в соответствии с которыми 66,75% акций

принадлежали тогда Олегу Волкову, а 33,25% — Александру Кузнецову.

Кроме этого, в июне на базе «Армалита» начал работать экспертный совет по акустике судовых

систем и их элементов с участием двух десятков ведущих научных и производственных

предприятий России.

По сообщению портала «Деловой Петербург»