СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. Петербургское АО «МЗ “Армалит”» больше не контролирует три свои бывшие дочерние компании с суммарной выручкой за 2022 год в четверть миллиарда рублей.

С начала августа акции принадлежат лично акционерам «Армалита» Олегу Волкову и бывшему
генеральному директору завода Александру Кузнецову. ООО «Армалит. Гражданское
судостроение» и ООО «Армалит. Гражданское арматуростроение» принадлежат теперь Олегу
Волкову и Александру Кузнецову напрямую, у них 30 и 70% в каждой компании соответственно.
ООО «Техноарм» принадлежит им же через московское ООО «Мираском», которое
специализируется на управлении недвижимостью и показало в прошлом году 100 млн рублей
выручки. «Армалит. Гражданское судостроение» и «Армалит. Гражданское арматуростроение»
зарегистрированы в Петербурге в 2020 году, «Техноарм» существует с 2013–го. Профиль первых
двух компаний — производство трубопроводной арматуры, основной вид деятельности
«Техноарма» — управление недвижимостью. «Армалит. Гражданское судостроение» и
«Армалит. Гражданское арматуростроение» выручили в прошлом году 108 млн и 124 млн рублей
соответственно, выручка «Техноарма» чуть превысила 12 млн.
Портал Единой информационной системы в сфере закупок показывает участие «Армалит.
Гражданское судостроение» в конкурсе на поставку бронзовых и латунных слитков для
ленинградского АО «Завод "Буревестник”» в 2021 году. 18,22% акций «Буревестника», по
данным СПАРК, в конце 2021 года принадлежали одному из новых владельцев этой бывшей
армалитовской «дочки» Олегу Волкову.
АО «Машиностроительный завод "Армалит”» — это одно из крупнейших предприятий страны
такого профиля, его выручка в 2021 году (более свежих данных в открытом доступе нет)
составила почти 3 млрд рублей. Компания не публикует сведения о своих акционерах, СПАРК
приводит лишь данные III квартала 2015 года, в соответствии с которыми 66,75% акций
принадлежали тогда Олегу Волкову, а 33,25% — Александру Кузнецову.
Кроме этого, в июне на базе «Армалита» начал работать экспертный совет по акустике судовых
систем и их элементов с участием двух десятков ведущих научных и производственных
предприятий России.
По сообщению портала «Деловой Петербург»