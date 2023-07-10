НОВАЯ ТПА ДЛЯ АЭС. Чеховский завод «Энергомаш» запустил производство модернизированных клапанов для Курской АЭС.

Как пояснил руководитель сектора, инженер-конструктор Дмитрий Федоров, здесь выполняют заказ на

паровой арматурный блок или ПАБ — один из важнейших элементов, обеспечивающий безопасную

эксплуатацию энергоблока АЭС. «Быстродействующий запорно-отсечной клапан или БЗОК — это

главный элемент ПАБ. Он предназначен для защиты главного паропровода второго контура атомной

станции, то есть в случае аварии с разрывом паропровода, он отсекает ту часть, которая разорвалась и

предотвращает выход пара за пределы второго контура, это одна из систем защиты»,

— рассказал Федоров.

Завод производит все элементы ПАБ, обеспечивая полный цикл изготовления всех компонентов на одной

производственной площадке.

По словам конструктора, все изделия разработаны конструкторским отделом завода, это уникальная

разработка «Энергомаша». Если другие предприятия делают отдельные элементы ПАБ или используют

стороннюю конструкторскую документацию, то чеховское предприятие — и разработчик, и изготовитель,

и самостоятельно проводит большую часть испытаний у себя в лаборатории, соответственно, полностью

отвечает за весь ПАБ. Конструкция БЗОК разработана специально для Курской АЭС-2. Эта станция

должна заменить старые блоки с реакторами РБМК, которые выводятся из эксплуатации. Для управления

БЗОК используются модернизированные управляющие клапаны новой конструкции, до этого они были с

электромагнитными приводами иностранного производства. Сейчас приводы отечественные,

разработанные в рамках импортозамещения, и более надежные. У нового БЗОКа есть несколько режимов

работы, и при проведении испытаний на заводе с помощью специального пульта можно повторить любой

из них. «У нас импортозамещение стопроцентное, иностранных компонентов на заводе вообще

не применяется, даже краска отечественная. Для атомной станции каждое изделие уникально

и проектируется отдельно, все компоненты, каждая гайка изготовлена на нашем заводе, здесь нет ничего

стороннего», говорит Алексей Кочетков.

Данные завода и НПАА, 4 июля