На АЗ ТЕМПЕР расширили парк сварочного оборудования.

Новое оборудование Fabricator EM 500i – инверторный полуавтомат для сварки в тяжелых
промышленных условиях. Модель востребована в таких отраслях как общее машиностроение,
производство дорожно-строительной и автоспецтехники, горно-шахтное и технологическое
оборудование, трубных узлов и многих других областях промышленной сварки. Преимущества
аппарата – повторяющийся четырехкратный режим и минимум сварочных брызг.
«Объёмы выпускаемой нами продукции быстро растут: на сегодняшний день мы производим
более 500.000 кранов в год. Сварочный процесс – важная часть промышленной цепочки, и
сейчас, когда мы увеличиваем объемы выпуска, нам требуются дополнительные
технологические мощности. При поддержке специалистов ЭСАБ и «Сварка ЭС» мы начали
интегрировать модель Fabricator EM 500i с механизмом подачи проволоки Fabricator Feed 364.
Решающий фактор продолжения сотрудничества с этими компаниями – сервисная поддержка
на всех этапах внедрения оборудования. Специалисты ЭСАБ и «Сварка ЭС» не только помогли
подобрать оптимальное решение, но и провели обучение наших сотрудников», – рассказал
директор по производству завода «ТЕМПЕР» Алексей Ставцев.
«Каждый наш проект индивидуален. Мы не просто передаем оборудование и материалы, а даем
заказчику технологию, которая помогает решать его индивидуальные задачи. Инвертор нашей
новой линейки Fabricator – надежный и простой на первый взгляд, но обладает высоким
потенциалом, при более детальном знакомстве. Надеемся, что завод сможет раскрыть его
полностью и использовать с максимальным эффектом для своей производительности», –
отметил Денис Муринский, руководитель направления оборудования компании ЭСАБ, Россия и
СНГ.
Данные ООО «Темпер»