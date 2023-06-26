На АЗ ТЕМПЕР расширили парк сварочного оборудования.

Новое оборудование Fabricator EM 500i – инверторный полуавтомат для сварки в тяжелых

промышленных условиях. Модель востребована в таких отраслях как общее машиностроение,

производство дорожно-строительной и автоспецтехники, горно-шахтное и технологическое

оборудование, трубных узлов и многих других областях промышленной сварки. Преимущества

аппарата – повторяющийся четырехкратный режим и минимум сварочных брызг.

«Объёмы выпускаемой нами продукции быстро растут: на сегодняшний день мы производим

более 500.000 кранов в год. Сварочный процесс – важная часть промышленной цепочки, и

сейчас, когда мы увеличиваем объемы выпуска, нам требуются дополнительные

технологические мощности. При поддержке специалистов ЭСАБ и «Сварка ЭС» мы начали

интегрировать модель Fabricator EM 500i с механизмом подачи проволоки Fabricator Feed 364.

Решающий фактор продолжения сотрудничества с этими компаниями – сервисная поддержка

на всех этапах внедрения оборудования. Специалисты ЭСАБ и «Сварка ЭС» не только помогли

подобрать оптимальное решение, но и провели обучение наших сотрудников», – рассказал

директор по производству завода «ТЕМПЕР» Алексей Ставцев.

«Каждый наш проект индивидуален. Мы не просто передаем оборудование и материалы, а даем

заказчику технологию, которая помогает решать его индивидуальные задачи. Инвертор нашей

новой линейки Fabricator – надежный и простой на первый взгляд, но обладает высоким

потенциалом, при более детальном знакомстве. Надеемся, что завод сможет раскрыть его

полностью и использовать с максимальным эффектом для своей производительности», –

отметил Денис Муринский, руководитель направления оборудования компании ЭСАБ, Россия и

СНГ.

Данные ООО «Темпер»