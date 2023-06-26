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На АЗ ТЕМПЕР расширили парк сварочного оборудования.

26 июня, 2023 12
Новое оборудование Fabricator EM 500i – инверторный полуавтомат для сварки в тяжелых 
промышленных условиях. Модель востребована в таких отраслях как общее машиностроение, 
производство дорожно-строительной и автоспецтехники, горно-шахтное и технологическое 
оборудование, трубных узлов и многих других областях промышленной сварки. Преимущества 
аппарата – повторяющийся четырехкратный режим и минимум сварочных брызг.
«Объёмы выпускаемой нами продукции быстро растут: на сегодняшний день мы производим 
более 500.000 кранов в год. Сварочный процесс – важная часть промышленной цепочки, и 
сейчас, когда мы увеличиваем объемы выпуска, нам требуются дополнительные 
технологические мощности. При поддержке специалистов ЭСАБ и «Сварка ЭС» мы начали 
интегрировать модель Fabricator EM 500i с механизмом подачи проволоки Fabricator Feed 364. 
Решающий фактор продолжения сотрудничества с этими компаниями – сервисная поддержка 
на всех этапах внедрения оборудования. Специалисты ЭСАБ и «Сварка ЭС» не только помогли 
подобрать оптимальное решение, но и провели обучение наших сотрудников», – рассказал 
директор по производству завода «ТЕМПЕР» Алексей Ставцев.
«Каждый наш проект индивидуален. Мы не просто передаем оборудование и материалы, а даем 
заказчику технологию, которая помогает решать его индивидуальные задачи. Инвертор нашей 
новой линейки Fabricator – надежный и простой на первый взгляд, но обладает высоким 
потенциалом, при более детальном знакомстве. Надеемся, что завод сможет раскрыть его 
полностью и использовать с максимальным эффектом для своей производительности», – 
отметил Денис Муринский, руководитель направления оборудования компании ЭСАБ, Россия и 
СНГ.
Данные ООО «Темпер»

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