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НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Курганский завод «ТЕМПЕР» освоил латунные шаровые краны (первая обложка журнала ТПА №3 и статья Сергея Доронина о заводе)

13 июня, 2023 11
Для удобства использования сделаны различные варианты исполнения изделий:
- по типам присоединений: внутренняя или наружная резьба в разных сочетаниях, накидная гайка («американка»);
- по диаметру: от 15 до 50 мм;
- по давлению: 2,5 и 4,0 Мпа.
Конструкция латунных кранов разработана в строгом соответствии с ГОСТ 59553-2021.
Перед запуском в производство продукт прошел многочисленные испытания, в результате которых краны показали 
свою высокую надежность. Для изготовления крана используется латунь с улучшенными прочностными 
характеристиками. Дополнительную защиту от коррозии кранам дает никелированное покрытие. Все это дает 
возможность заводу предоставить гарантию на продукцию до 10 лет.
ООО «ТЕМПЕР» застраховало свою продукцию: если кран выйдет из строя, ущерб от аварии компенсирует 
страховая компания. Конструкция стандартного латунного крана была доработана инженерами таким образом, 
чтобы снизить стоимость изделия без потери надежности и качества. Это позволяет экономить бюджет клиентам как 
на этапе закупки, так и на этапе эксплуатации
Данные завода ТЕМПЕР
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