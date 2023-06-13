НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Курганский завод «ТЕМПЕР» освоил латунные шаровые краны (первая обложка журнала ТПА №3 и статья Сергея Доронина о заводе)

Для удобства использования сделаны различные варианты исполнения изделий:
- по типам присоединений: внутренняя или наружная резьба в разных сочетаниях, накидная гайка («американка»);
- по диаметру: от 15 до 50 мм;
- по давлению: 2,5 и 4,0 Мпа.
Конструкция латунных кранов разработана в строгом соответствии с ГОСТ 59553-2021.
Перед запуском в производство продукт прошел многочисленные испытания, в результате которых краны показали
свою высокую надежность. Для изготовления крана используется латунь с улучшенными прочностными
характеристиками. Дополнительную защиту от коррозии кранам дает никелированное покрытие. Все это дает
возможность заводу предоставить гарантию на продукцию до 10 лет.
ООО «ТЕМПЕР» застраховало свою продукцию: если кран выйдет из строя, ущерб от аварии компенсирует
страховая компания. Конструкция стандартного латунного крана была доработана инженерами таким образом,
чтобы снизить стоимость изделия без потери надежности и качества. Это позволяет экономить бюджет клиентам как
на этапе закупки, так и на этапе эксплуатации
Данные завода ТЕМПЕР