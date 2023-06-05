НОВЫЙ ДИРЕКТОР ГУСЕВСКОГО АЗ «ГУСАР». ПЛАН НА 2023 ГОД - ВЫРУЧКА БОЛЕЕ 8 МЛРД РУБЛЕЙ

По решению акционеров, Валерий Смирнов, работающий на заводе с момента основания, стал исполняющим обязанности гендиректора предприятия. В рамках корпоративной ротационной программы Сергей Карачков, занимающий должность генерального директора «Гусар» с июня 2022 года, переходит в «ГПБ Развитие активов» и займёт должность советника генерального директора.В июле 2022 года завод сменил собственника, ведущим акционером предприятия стал «Газпромбанк». Выручка завода «Гусар» за первое полугодие 2022 года составляла 1,85 млрд рублей, а по итогам всего 2022 года достигла 4,3 млрд рублей. Новому руководству предприятия удалось за второе полугодие практически на 50 процентов увеличить объем выручки. Это стало лучшим результатом для завода за предыдущие три года работы. На 2023 год собственниками завода поставлена задача двукратного увеличения выручки.

Данные завода «Гусар» и НПАА



