Машиностроительной корпорации «Сплав» нанесли визит вице-президент АО «АСЭ» Алексей Банник, зам. директора Цзянсуской ядерной энергетической корпорации (JNPS) Дуан Я Хуэй и зам. директора бригады инспекторов У Цин.

JNPC выступает заказчиком строительства Тяньваньской АЭС – крупнейшего экономического проекта в
области ядерной энергетики между Россией и Китаем. Атомная станция в провинции Цзянсу за годы
эксплуатации стала образцовым примером слаженной работы специалистов двух стран. Сегодня на ТАЭС
идет возведение 7-го и 8-го энергоблоков. Трехсторонняя встреча представителей заказчика, ключевого
производителя арматуры и инжинирингового дивизиона «Росатома» АО АСЭ была посвящена вопросам
форсирования темпов строительства атомной станции и опережению установленного графика поставок
трубопроводной арматуры, которую производит «Сплав».
Данные МК «Сплав»