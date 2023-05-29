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Машиностроительной корпорации «Сплав» нанесли визит вице-президент АО «АСЭ» Алексей Банник, зам. директора Цзянсуской ядерной энергетической корпорации (JNPS) Дуан Я Хуэй и зам. директора бригады инспекторов У Цин.

29 мая, 2023 15
JNPC выступает заказчиком строительства Тяньваньской АЭС – крупнейшего экономического проекта в 
области ядерной энергетики между Россией и Китаем. Атомная станция в провинции Цзянсу за годы 
эксплуатации стала образцовым примером слаженной работы специалистов двух стран. Сегодня на ТАЭС 
идет возведение 7-го и 8-го энергоблоков. Трехсторонняя встреча представителей заказчика, ключевого 
производителя арматуры и инжинирингового дивизиона «Росатома» АО АСЭ была посвящена вопросам 
форсирования темпов строительства атомной станции и опережению установленного графика поставок 
трубопроводной арматуры, которую производит «Сплав».
Данные МК «Сплав»

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