ТС ГУП «ТЭК СПб» одобрил использование продукции местных предприятий на объектах компании. В частности, речь шла о электроприводах.

Новую разработку для ГУП ТЭК - электроприводы трубопроводной арматуры - представили
компании АО «Армалит» и ООО «АРМАТОРК» из города на Неве. Электроприводы способны
регистрировать до 50 рабочих параметров, проводить их анализ и выдавать информацию о предотказном
состоянии. Устройства рассчитаны на срок службы 25 лет. Энергоэффективность оборудования на 20%
выше аналогов благодаря более высокому КПД и энергосберегающим алгоритмам управления. Дисковый
затвор с электроприводом, установленный на трубопроводе подачи химически очищенной воды, уже
успешно используется на 3-й Московской котельной предприятия.
Переход на электроприводы позволит не только автоматизировать часть бизнес-процессов и исключить
человеческий фактор, но и диагностировать предотказное состояние арматуры. Это позволит повысить
оперативность реагирования на технологические нарушения и будет способствовать предупреждению
аварийных ситуаций, пришли к выводу эксперты Техсовета.
«ТЭК заинтересован в оборудовании, которое отвечает требованиям экономичности, экологичности и
энергоэффективности. Так как производители устройств для сбытовой деятельности и работы
производственных филиалов ТЭКа находятся в Петербурге, логистических рисков нет, проблем с
поставками не будет. Полный цикл производства, локализация производственных площадок и сервисных
подразделений в Северной столице – безусловно, плюсы в копилку петербургских производителей.
Использование их продукции - еще один кирпичик в импортозамещение, уровень которого в ГУП «ТЭК
СПб» на сегодня достигает более 99%», - отметил Иван Болтенков.