ТС ГУП «ТЭК СПб» одобрил использование продукции местных предприятий на объектах компании. В частности, речь шла о электроприводах.

Новую разработку для ГУП ТЭК - электроприводы трубопроводной арматуры - представили

компании АО «Армалит» и ООО «АРМАТОРК» из города на Неве. Электроприводы способны

регистрировать до 50 рабочих параметров, проводить их анализ и выдавать информацию о предотказном

состоянии. Устройства рассчитаны на срок службы 25 лет. Энергоэффективность оборудования на 20%

выше аналогов благодаря более высокому КПД и энергосберегающим алгоритмам управления. Дисковый

затвор с электроприводом, установленный на трубопроводе подачи химически очищенной воды, уже

успешно используется на 3-й Московской котельной предприятия.

Переход на электроприводы позволит не только автоматизировать часть бизнес-процессов и исключить

человеческий фактор, но и диагностировать предотказное состояние арматуры. Это позволит повысить

оперативность реагирования на технологические нарушения и будет способствовать предупреждению

аварийных ситуаций, пришли к выводу эксперты Техсовета.

«ТЭК заинтересован в оборудовании, которое отвечает требованиям экономичности, экологичности и

энергоэффективности. Так как производители устройств для сбытовой деятельности и работы

производственных филиалов ТЭКа находятся в Петербурге, логистических рисков нет, проблем с

поставками не будет. Полный цикл производства, локализация производственных площадок и сервисных

подразделений в Северной столице – безусловно, плюсы в копилку петербургских производителей.

Использование их продукции - еще один кирпичик в импортозамещение, уровень которого в ГУП «ТЭК

СПб» на сегодня достигает более 99%», - отметил Иван Болтенков.