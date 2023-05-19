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ТС ГУП «ТЭК СПб» одобрил использование продукции местных предприятий на объектах компании. В частности, речь шла о электроприводах.

19 мая, 2023 19
Новую разработку для ГУП ТЭК - электроприводы трубопроводной арматуры - представили 
компании АО «Армалит» и ООО «АРМАТОРК» из города на Неве. Электроприводы способны 
регистрировать до 50 рабочих параметров, проводить их анализ и выдавать информацию о предотказном 
состоянии. Устройства рассчитаны на срок службы 25 лет. Энергоэффективность оборудования на 20% 
выше аналогов благодаря более высокому КПД и энергосберегающим алгоритмам управления. Дисковый 
затвор с электроприводом, установленный на трубопроводе подачи химически очищенной воды, уже 
успешно используется на 3-й Московской котельной предприятия.
Переход на электроприводы позволит не только автоматизировать часть бизнес-процессов и исключить 
человеческий фактор, но и диагностировать предотказное состояние арматуры. Это позволит повысить 
оперативность реагирования на технологические нарушения и будет способствовать предупреждению 
аварийных ситуаций, пришли к выводу эксперты Техсовета.
«ТЭК заинтересован в оборудовании, которое отвечает требованиям экономичности, экологичности и 
энергоэффективности. Так как производители устройств для сбытовой деятельности и работы 
производственных филиалов ТЭКа находятся в Петербурге, логистических рисков нет, проблем с 
поставками не будет. Полный цикл производства, локализация производственных площадок и сервисных 
подразделений в Северной столице – безусловно, плюсы в копилку петербургских производителей. 
Использование их продукции - еще один кирпичик в импортозамещение, уровень которого в ГУП «ТЭК 
СПб» на сегодня достигает более 99%», - отметил Иван Болтенков.

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