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Завод «Контур» (предприятие в составе МК «Сплав») осуществил поставку запорно- предохранительной арматуры слива-налива по заказу АО «Рузхиммаш».

10 мая, 2023 3
Продукция предназначена для оборудования железнодорожных вагонов-цистерн, перевозящих 
сжиженный углеродный газ (СУГ). АО «Рузхиммаш» – основной партнер ПАО «Контур» и МК «Сплав» 
по направлению арматуры для железнодорожных вагонов, цистерн и танк-контейнеров. С одним из 
крупнейших российских производителей грузового подвижного состава и оборудования для 
нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической отраслей Корпорацию связывают многолетние 
партнерские отношения. Разработка и производство оборудования для железнодорожного подвижного 
состава – одно из главных направлений, в котором ведет свою деятельность Корпорация «Сплав». 
Запорно-предохранительной арматурой предприятия оборудованы вагоны-цистерны крупнейших 
производственных и логистических компаний.
http://mksplav.ru/blog/2023/05/02/dlya-ruzximmash-dosrochno-otgruzhena-partiya-zh-d-armatury/

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