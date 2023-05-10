Завод «Контур» (предприятие в составе МК «Сплав») осуществил поставку запорно- предохранительной арматуры слива-налива по заказу АО «Рузхиммаш».

Продукция предназначена для оборудования железнодорожных вагонов-цистерн, перевозящих
сжиженный углеродный газ (СУГ). АО «Рузхиммаш» – основной партнер ПАО «Контур» и МК «Сплав»
по направлению арматуры для железнодорожных вагонов, цистерн и танк-контейнеров. С одним из
крупнейших российских производителей грузового подвижного состава и оборудования для
нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической отраслей Корпорацию связывают многолетние
партнерские отношения. Разработка и производство оборудования для железнодорожного подвижного
состава – одно из главных направлений, в котором ведет свою деятельность Корпорация «Сплав».
Запорно-предохранительной арматурой предприятия оборудованы вагоны-цистерны крупнейших
производственных и логистических компаний.
http://mksplav.ru/blog/2023/05/02/dlya-ruzximmash-dosrochno-otgruzhena-partiya-zh-d-armatury/