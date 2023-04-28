АРМЗАВОД ГУСАР. Внедрение проволоки для наплавки марки ПП-ЗСМ-500-Т-Ф при производстве ТПА

Отдел главного сварщика завода «Гусар» отработал технологию наплавки с последующим внедрением в

производство ТПА порошковой проволоки марки ПП-ЗСМ-500-Т-Ф ГОСТ 26101-84 производства ЗАО

«Завод сварочных материалов» в рамках перехода с использования импортных материалов на российские.

Данная проволока предназначена для наплавки уплотнительных поверхностей материалом типа ЦН-

12М по ГОСТ 33258-2015 и является заменой порошковой проволоки иностранного производства марки

SK Antinit Dur 500.

Для предотвращения образования трещин в наплавленном слое клинья предварительно нагревают в

печи, после наплавки детали помещают в печь для проведения термической обработки, исключающей

трещинообразование, и снятия остаточных напряжений.

Последующий контроль наплавленных поверхностей ВИК и ПВК, контроль химического состава,

контроль твердости (твердость HRC 48–50 ед.) полностью подтвердили хорошее качество выполненных

работ.

Использование проволоки марки ПП-ЗСМ-500-Т-Ф ГОСТ 26101-84 позволяет выполнять наплавку

клиньев и дисков клиновых задвижек согласно требованиям НД.

Отдел главного сварщика постоянно проводит работы по подбору и внедрению в производство

сварочных материалов хорошего качества с меньшей стоимостью. В рамках исполнения целей в области

качества за 2022 г. отдел главного сварщика внедрил три марки отечественных материалов взамен

импортных.

https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3014