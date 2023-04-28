АРМЗАВОД ГУСАР. Внедрение проволоки для наплавки марки ПП-ЗСМ-500-Т-Ф при производстве ТПА

Отдел главного сварщика завода «Гусар» отработал технологию наплавки с последующим внедрением в
производство ТПА порошковой проволоки марки ПП-ЗСМ-500-Т-Ф ГОСТ 26101-84 производства ЗАО
«Завод сварочных материалов» в рамках перехода с использования импортных материалов на российские.
Данная проволока предназначена для наплавки уплотнительных поверхностей материалом типа ЦН-
12М по ГОСТ 33258-2015 и является заменой порошковой проволоки иностранного производства марки
SK Antinit Dur 500.
Для предотвращения образования трещин в наплавленном слое клинья предварительно нагревают в
печи, после наплавки детали помещают в печь для проведения термической обработки, исключающей
трещинообразование, и снятия остаточных напряжений.
Последующий контроль наплавленных поверхностей ВИК и ПВК, контроль химического состава,
контроль твердости (твердость HRC 48–50 ед.) полностью подтвердили хорошее качество выполненных
работ.
Использование проволоки марки ПП-ЗСМ-500-Т-Ф ГОСТ 26101-84 позволяет выполнять наплавку
клиньев и дисков клиновых задвижек согласно требованиям НД.
Отдел главного сварщика постоянно проводит работы по подбору и внедрению в производство
сварочных материалов хорошего качества с меньшей стоимостью. В рамках исполнения целей в области
качества за 2022 г. отдел главного сварщика внедрил три марки отечественных материалов взамен
импортных.
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