ГОСТ НОВОЕ. Минпромторг России и Росстандрат разработали новый порядок введения в действие ГОСТов.

В течение этого периода допускается применение действующей редакции стандарта, а также
устанавливается право досрочного применения новой редакции стандарта. Новый порядок вступил в силу
с 15 апреля 2023 года. Нововведения позволят обеспечить более мягкий и гибкий переход на новые
требования, будут содействовать достижению консенсуса при разработке стандартов на инновационную
продукцию и снизят затраты на организационно-технические мероприятия.
«Введение переходных периодов при принятии новых ГОСТов снимает дополнительные барьеры для
промышленности – изготовители не должны в короткие сроки менять инвестиционные планы,
пересматривать производственные процессы, менять упаковку и маркировки. Такой подход еще больше
повысит востребованность национальных стандартов», – отметил заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин. Соответствующие положения
внесены в национальный стандарт ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации.
Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления,
внесения поправок и отмены» на основе анализа практики внедрения национальных стандартов. В том
числе механизм досрочного применения стал возможным для всех разрабатываемых и актуализируемых
стандартов. «Росстандартом накоплен опыт использования права досрочного применения утверждаемых
стандартов в различных отраслях промышленности. Практика установления «переходных периодов» при
введении в действие новых стандартов широко используется по всем миру.
Источник: www.rst.gov.ru