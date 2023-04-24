ГОСТ НОВОЕ. Минпромторг России и Росстандрат разработали новый порядок введения в действие ГОСТов.

В течение этого периода допускается применение действующей редакции стандарта, а также

устанавливается право досрочного применения новой редакции стандарта. Новый порядок вступил в силу

с 15 апреля 2023 года. Нововведения позволят обеспечить более мягкий и гибкий переход на новые

требования, будут содействовать достижению консенсуса при разработке стандартов на инновационную

продукцию и снизят затраты на организационно-технические мероприятия.

«Введение переходных периодов при принятии новых ГОСТов снимает дополнительные барьеры для

промышленности – изготовители не должны в короткие сроки менять инвестиционные планы,

пересматривать производственные процессы, менять упаковку и маркировки. Такой подход еще больше

повысит востребованность национальных стандартов», – отметил заместитель Министра

промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин. Соответствующие положения

внесены в национальный стандарт ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации.

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления,

внесения поправок и отмены» на основе анализа практики внедрения национальных стандартов. В том

числе механизм досрочного применения стал возможным для всех разрабатываемых и актуализируемых

стандартов. «Росстандартом накоплен опыт использования права досрочного применения утверждаемых

стандартов в различных отраслях промышленности. Практика установления «переходных периодов» при

введении в действие новых стандартов широко используется по всем миру.

Источник: www.rst.gov.ru



