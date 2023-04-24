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ГОСТ НОВОЕ. Минпромторг России и Росстандрат разработали новый порядок введения в действие ГОСТов.

24 апреля, 2023 20
В течение этого периода допускается применение действующей редакции стандарта, а также 
устанавливается право досрочного применения новой редакции стандарта. Новый порядок вступил в силу 
с 15 апреля 2023 года. Нововведения позволят обеспечить более мягкий и гибкий переход на новые 
требования, будут содействовать достижению консенсуса при разработке стандартов на инновационную 
продукцию и снизят затраты на организационно-технические мероприятия.
«Введение переходных периодов при принятии новых ГОСТов снимает дополнительные барьеры для 
промышленности – изготовители не должны в короткие сроки менять инвестиционные планы, 
пересматривать производственные процессы, менять упаковку и маркировки. Такой подход еще больше 
повысит востребованность национальных стандартов», – отметил заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин. Соответствующие положения 
внесены в национальный стандарт ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, 
внесения поправок и отмены» на основе анализа практики внедрения национальных стандартов. В том 
числе механизм досрочного применения стал возможным для всех разрабатываемых и актуализируемых 
стандартов. «Росстандартом накоплен опыт использования права досрочного применения утверждаемых 
стандартов в различных отраслях промышленности. Практика установления «переходных периодов» при 
введении в действие новых стандартов широко используется по всем миру.
Источник: www.rst.gov.ru


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