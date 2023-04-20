АРМАТУРНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА.

На пересечении улиц Северная и Большая Санкт-Петербургская в Великом Новгороде, перед
зданием завода «Энергия», построили производственный цех с административно-бытовым
корпусом. Цех представляет собой одноэтажное здание размером 60 на 48 метров, высотой 13
метров. Конструкция здания состоит из фундаментов стаканного типа, железобетонных колонн,
наружных стен из сэндвич панелей. Административно-бытовой корпус состоит из трёх этажей
без подземной части. Его размер 60 на 12 метров, высота — 9,57 метра. Стены с трёх сторон из
газобетона, а наружная общая стена с производственным цехом — из сэндвич-панелей. На
предприятии будут выпускать трубопроводную арматуру для нефтяной, газовой и химической
отраслей промышленности.
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