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АРМАТУРНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА.

20 апреля, 2023 10
На пересечении улиц Северная и Большая Санкт-Петербургская в Великом Новгороде, перед 
зданием завода «Энергия», построили производственный цех с административно-бытовым 
корпусом. Цех представляет собой одноэтажное здание размером 60 на 48 метров, высотой 13 
метров. Конструкция здания состоит из фундаментов стаканного типа, железобетонных колонн, 
наружных стен из сэндвич панелей. Административно-бытовой корпус состоит из трёх этажей 
без подземной части. Его размер 60 на 12 метров, высота — 9,57 метра. Стены с трёх сторон из 
газобетона, а наружная общая стена с производственным цехом — из сэндвич-панелей. На 
предприятии будут выпускать трубопроводную арматуру для нефтяной, газовой и химической 
отраслей промышленности.
https://gpvn.ru/41041?ysclid=lgoeonbt4a927050305

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