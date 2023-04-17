УЗТПА. Осторожно - мошенники! 14 апреля 2023

OOO «УЗТПА» зарекомендовало себя как надежный партнер и производитель качественной

трубопроводной арматуры по всей России. Однако, в наряду с ростом популярности и продаж, участились

и случаи, когда неизвестные под видом дистрибьютеров или официальных представителей ООО

«УЗТПА» пытаются предлагать российским потребителям продукцию сомнительного качества. Более

того, в сети время от времени появляются мошеннические сайты, такие как uztpa-aquarius.ru, которые под

видом популярных брендов УЗТПА продают откровенный и опасный контрафакт.

Единственный официальный сайт нашего предприятия находится по адресу www.uztpa.ru.

Специалисты ООО «УЗТПА» предупреждают: будьте бдительны, не доверяйте неизвестным,

ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте их документы и сертификаты на продукцию, а также их самих на

принадлежность к сотрудникам коммерческого управления ООО «УЗТПА» или официальных

дистрибьютеров по телефону +7 (495) 120-57-89.

Сообщайте нам о всех случаях и попытках мошенничества!

https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3231/