УЗТПА. Осторожно - мошенники! 14 апреля 2023

OOO «УЗТПА» зарекомендовало себя как надежный партнер и производитель качественной
трубопроводной арматуры по всей России. Однако, в наряду с ростом популярности и продаж, участились
и случаи, когда неизвестные под видом дистрибьютеров или официальных представителей ООО
«УЗТПА» пытаются предлагать российским потребителям продукцию сомнительного качества. Более
того, в сети время от времени появляются мошеннические сайты, такие как uztpa-aquarius.ru, которые под
видом популярных брендов УЗТПА продают откровенный и опасный контрафакт.
Единственный официальный сайт нашего предприятия находится по адресу www.uztpa.ru.
Специалисты ООО «УЗТПА» предупреждают: будьте бдительны, не доверяйте неизвестным,
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте их документы и сертификаты на продукцию, а также их самих на
принадлежность к сотрудникам коммерческого управления ООО «УЗТПА» или официальных
дистрибьютеров по телефону +7 (495) 120-57-89.
Сообщайте нам о всех случаях и попытках мошенничества!
https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3231/