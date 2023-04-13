НПО «Регулятор» получило сертификат в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ на регулирующие клапаны.

Документ соответствия требованиям СТО «Газпром» распространяется на следующую продукцию:
1. Клапаны регулирующие седельные DN 50-300 PN 1,6 – 16 МПа на соответствие требованиям СТО
Газпром 2-4.1-212-2008.
2. Клапаны регулирующие осевые DN 150-700 PN 1,6 – 16 МПа на соответствие требованиям СТО
Газпром 2-4.1-212-2008 и СТО Газпром 2-4.1-1114-2017.
Образцы изделий успешно прошли 8 этапов испытаний и подтвердили заявленные требования по
безопасности. Так, получение сертификата означает признание высокого качества продукции НПО
«Регулятор» и предоставляет право осуществлять поставки для ПАО «Газпром».
Данные НПО «Регулятор»