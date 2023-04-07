Арматурные заводы Новгородской области находятся в КНР с целью налаживания деловых связей до 9 апреля

В состав делегации вошло руководство крупных компаний Новгородской области - ПАО «Контур», лесопромышленных предприятий «Парфинский фанерный комбинат» и «Сетново», завода трубопроводной арматуры «ДС Контролз», компаний «Медовый дом» и «ЛК Азимут» и другие. «На самом деле часть мероприятий уже идет: в Цзыбо работают мэр Великого Новгорода Александр Розбаум и ректор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков. «У нас очень большое внимание уделяется развитию университета. И работа целого кластера промышленных предприятий строится вокруг взаимодействия высшей школы и мест работы и практики выпускников, то есть новгородских и неновгородских предприятий, которые расположены на территории нашей области», - пояснил Маленко. «Речь идет о подготовке будущих сотрудников. Это важный элемент взаимодействия вузов, колледжей или техникумов с работодателем», - добавил он.

Делегацию региона возглавляет губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Визит будет проходить с 4 по 9 апреля.

Данные ТАСС и МК СПЛАВ