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Конференция ПТПА по новой продукции состоится 30 марта в 11.00 по МСК в онлайн формате на платформе ZOOM.

27 марта, 2023 16
В конференции примут участие и ответят на вопросы ведущие технические специалисты ПТПА: главный 
конструктор Собакин А.В; технический директор АО «ПТПА» Смирнов М.А; технический директор 
PTPA Middle East Шабакаев Р.И; руководитель направления по приводной технике Кочетков Д.П. 
Основные темы конференции:
— Опыт разработки арматуры для сложных условий работы;
— Планы по развитию номенклатурной линейки ПТПА;
— Возможность организации реинжиниринга и запуска совместных проектов по разработке технически 
сложной арматуры;
— Приводные устройства ПТПА: поставка комплексного решения под проект.
Для регистрации на конференцию необходимо пройти по ссылке 
http://ptpa.conference.tilda.ws/page34633769.html
Данные с сайта ПТПА

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