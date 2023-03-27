Конференция ПТПА по новой продукции состоится 30 марта в 11.00 по МСК в онлайн формате на платформе ZOOM.

В конференции примут участие и ответят на вопросы ведущие технические специалисты ПТПА: главный
конструктор Собакин А.В; технический директор АО «ПТПА» Смирнов М.А; технический директор
PTPA Middle East Шабакаев Р.И; руководитель направления по приводной технике Кочетков Д.П.
Основные темы конференции:
— Опыт разработки арматуры для сложных условий работы;
— Планы по развитию номенклатурной линейки ПТПА;
— Возможность организации реинжиниринга и запуска совместных проектов по разработке технически
сложной арматуры;
— Приводные устройства ПТПА: поставка комплексного решения под проект.
Для регистрации на конференцию необходимо пройти по ссылке
http://ptpa.conference.tilda.ws/page34633769.html
Данные с сайта ПТПА