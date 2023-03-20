КОНТРАФАКТ: создана Ассоциация параллельного импорта (16.03.2023)

В Москве создана Ассоциация предпринимателей и потребителей в сфере параллельного импорта (сокращенное
название Ассоциация параллельного импорта), президентом которой избрана Анна Фомичева. Генеральный
директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. Ассоциация заявляет, что решает проблемы
товарного дефицита, поиска поставщиков, рисков поставок и многие сопутствующие вопросы.
Основные направления деятельности Ассоциации параллельного импорта
Проверка надёжности поставщиков и качества товара
Отладка системы удостоверения происхождения товара
Взаимодействие с бизнес-объединениями дружественных стран
Взаимодействие с госорганами при формировании списков добросовестных операторов параллельного
импорта
Взаимодействие с розничными сетями по созданию надёжных и бесперебойных цепочек поставок
Сотрудничество с другими проф. объединениями
Страхование и гарантии закупок и перевозок
Поиск поставщиков и источников товара
Работа с ФТС по настройке механизмов КТС в отношении параллельного импорта
Работа с законодательными структурами (Госдума, Совет Федерации, ФОИВы) по уточнению нормативной
и законодательной базы в связи с параллельным импортом
Поиск источников и инструментов финансирования параллельного импорта
Борьба с недобросовестными схемами (контрабанда, контрафакт).
https://www.tek-all.ru/news/id9801-v-moskve-sozdana-assotsiatsiya-parallelnogo-importa/