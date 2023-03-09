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Машиностроительная Корпорация «Сплав» поставила первую в 2023 году партию трубопроводной арматуры 2-ого класса безопасности для АЭС «Аккую» (Турция).

09 марта, 2023 7
Продукция изготовлена в ПАО «Контур. Она будет использоваться при проведении важнейшей технологической 
операции – пролива на открытый реактор. Во время пролива химически обессоленная вода, поступая в корпус 
реактора через специальные трубопроводы, промывает оборудование от примесей и частиц, оставшихся после 
сварки и монтажа. В процессе пролива происходит проверка систем безопасности и работоспособности насосных 
агрегатов блока № 1. К продукции 2-ого класса безопасности относят оборудования, отказ которого приводит к 
повреждению главных конструктивных элементов реактора, содержащих ядерное топливо. Всего в течение трех 
ближайших месяцев планируется отправить заказчику более 300 единиц арматуры, необходимой для сооружения 
первого энергоблока АЭС «Аккую».
Сайт МК СПЛАВ, 6 марта

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