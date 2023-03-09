Машиностроительная Корпорация «Сплав» поставила первую в 2023 году партию трубопроводной арматуры 2-ого класса безопасности для АЭС «Аккую» (Турция).

Продукция изготовлена в ПАО «Контур. Она будет использоваться при проведении важнейшей технологической

операции – пролива на открытый реактор. Во время пролива химически обессоленная вода, поступая в корпус

реактора через специальные трубопроводы, промывает оборудование от примесей и частиц, оставшихся после

сварки и монтажа. В процессе пролива происходит проверка систем безопасности и работоспособности насосных

агрегатов блока № 1. К продукции 2-ого класса безопасности относят оборудования, отказ которого приводит к

повреждению главных конструктивных элементов реактора, содержащих ядерное топливо. Всего в течение трех

ближайших месяцев планируется отправить заказчику более 300 единиц арматуры, необходимой для сооружения

первого энергоблока АЭС «Аккую».

Сайт МК СПЛАВ, 6 марта