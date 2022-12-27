ЗАВОДЫ. Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ на шаровые изолирующие краны ALSO 26 ДЕКАБРЯ 2022

Завод АЛСО вновь успешно прошел сертификацию по стандартам системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ
на изолирующие шаровые краны (КШИ ALSO). Сертификатом (№ЮАЧ1.RU.1406.H.00204) подтверждается, что
краны шаровые изолирующие "ALSO" DN 15-300 PN 1,6 Мпа, выпускаемые по ТУ 3742-002-91358894-2018
соответствуют требованиям нормативных документов: СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-9-1-2021
"Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Соединения
изолирующие. Общие технические условия", ТУ 3742-002-91358894-2018 "Краны шаровые изолирующие "ALSO"
DN 15-300" PN 16 кгс/см2 . Срок действия: 23.12.2022 по 22.12.2025.
http://alsoarm.ru/index.php/