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ЗАВОДЫ. Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ на шаровые изолирующие краны ALSO 26 ДЕКАБРЯ 2022

27 декабря, 2022 12
Завод АЛСО вновь успешно прошел сертификацию по стандартам системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ 
на изолирующие шаровые краны (КШИ ALSO). Сертификатом (№ЮАЧ1.RU.1406.H.00204) подтверждается, что 
краны шаровые изолирующие "ALSO" DN 15-300 PN 1,6 Мпа, выпускаемые по ТУ 3742-002-91358894-2018 
соответствуют требованиям нормативных документов: СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-9-1-2021 
"Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Соединения 
изолирующие. Общие технические условия", ТУ 3742-002-91358894-2018 "Краны шаровые изолирующие "ALSO" 
DN 15-300" PN 16 кгс/см2 . Срок действия: 23.12.2022 по 22.12.2025.
http://alsoarm.ru/index.php/


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