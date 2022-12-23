ДЕМПИНГ - КИТАЙ. Коллегия ЕЭК приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении стальных клиновых задвижек из Китая по требованию ЕАЭС

Cрок действия антидемпинговой меры составит пять лет, размер пошлины установлен в размере 25,57-36,23% от

таможенной стоимости в зависимости от производителя. Решение принято по итогам антидемпингового

расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 23 июня 2021 года по заявлению

производителей товара из ЕАЭС: АО «Благовещенский арматурный завод» и ООО «Гусевский арматурный завод

«Гусар» при поддержке ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры». Товаром-объектом расследования

являлись стальные клиновые задвижки номинальным диаметром от 50 до 1000 мм и давлением от 16 до 250 кгс/см2,

относящиеся к трубопроводной арматуре. Такие задвижки применяются для перекрытия потоков газообразных или

жидких сред в трубопроводах различных давлений, в том числе в нефте- и газопроводах. При этом антидемпинговая

пошлина не будет уплачиваться китайской компанией Neway Valve (Suzhou) Co. Ltd., принявшей на себя ценовые

обязательства, в случае наличия соответствующих подтверждающих документов, подчеркнули в торговом блоке

ЕЭК. Решение должно вступить в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

ЕАЭС, 20 ДЕКАБРЯ, https://mztpa.ru/about/news



