Интеллектуальные технологии и электромеханизмы АО «Армалит» ДЛЯ СУДОВЫХ И КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (09.12.2022)

В конференции «Атомная энергетика, высокотехнологичное кораблестроение, инновационная фарминдустрия –

точки развития индустриального Петербурга», прошедшей в начале декабря в Доме журналиста, приняла участие

главный конструктор – руководитель управления по электрооборудованию АО «Машиностроительный завод

«Армалит» Людмила ЕПИФАНОВА. В своем докладе «Высокотехнологичные электромеханизмы для повышения

уровня автоматизации оборудования корабельных и судовых систем. Интеллектуальные технологии.

Цифровизация» Людмила Епифанова рассказала о применении интеллектуальных технологий в системах

управления судовыми техническими средствами, в том числе о разработках АО «Армалит» в соответствии с

современными мировыми тенденциями в области судостроения. Красной нитью в сообщении Людмилы

Михайловны прозвучала мысль, что сегодня в российских кораблях – недостаточный уровень автоматизации и

цифровизации процессов. В качестве одной из составляющих решения проблемы она назвала создание и внедрение

интеллектуальных электромеханизмов. Среди них – дистанционно управляемая трубопроводная арматура (ДУА),

управляемые синхронные электродвигатели переменного и постоянного тока (ДСУ) для интеллектуальных

электромеханизмов (ИЭМ), шкафы управления (ШУ) группами ИЭМ. Акцентировав внимание собравшихся на

собственных разработках предприятия, Людмила Епифанова назвала ряд неоспоримых преимуществ

электрооборудования АО «Армалит» и привела конкретные примеры его применения в системах управления судов-

беспилотников. В ходе мероприятия в Доме журналиста участники встречи задавали вопросы главному

конструктору – руководителю управления по электрооборудованию АО «Армалит» по теме сообщения и особенно

интересовались, какие действия предпринимает наше предприятие в рамках программы импортозамещения.

Вопросов было много: в основном о технической готовности нашего производства замещать аналоги

электрооборудования после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, – поделилась

впечатлениями об участии в конференции Людмила Епифанова. – Сегодня «Армалит» активно развивает данное

направление работы: расширяет клиентскую базу, анализирует запросы и потребности заказчиков, предлагая и те

механизмы и комплектующие, которые требуются «здесь и сейчас», и то, что станет базой для развития на годы

вперед. Актуальность поднятых на конференции тем сложно переоценить, и я уверена, что в наступающем 2023 году

направление разработки и производства электрооборудования на нашем предприятии станет еще не однажды в

фокусе пристального внимания профессионального сообщества.

https://armalit.ru/press/news/intellektualnye-tekhnologii-ao-armalit-obsudili-v-dome-zhurnalista/