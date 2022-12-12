Интеллектуальные технологии и электромеханизмы АО «Армалит» ДЛЯ СУДОВЫХ И КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (09.12.2022)

В конференции «Атомная энергетика, высокотехнологичное кораблестроение, инновационная фарминдустрия –
точки развития индустриального Петербурга», прошедшей в начале декабря в Доме журналиста, приняла участие
главный конструктор – руководитель управления по электрооборудованию АО «Машиностроительный завод
«Армалит» Людмила ЕПИФАНОВА. В своем докладе «Высокотехнологичные электромеханизмы для повышения
уровня автоматизации оборудования корабельных и судовых систем. Интеллектуальные технологии.
Цифровизация» Людмила Епифанова рассказала о применении интеллектуальных технологий в системах
управления судовыми техническими средствами, в том числе о разработках АО «Армалит» в соответствии с
современными мировыми тенденциями в области судостроения. Красной нитью в сообщении Людмилы
Михайловны прозвучала мысль, что сегодня в российских кораблях – недостаточный уровень автоматизации и
цифровизации процессов. В качестве одной из составляющих решения проблемы она назвала создание и внедрение
интеллектуальных электромеханизмов. Среди них – дистанционно управляемая трубопроводная арматура (ДУА),
управляемые синхронные электродвигатели переменного и постоянного тока (ДСУ) для интеллектуальных
электромеханизмов (ИЭМ), шкафы управления (ШУ) группами ИЭМ. Акцентировав внимание собравшихся на
собственных разработках предприятия, Людмила Епифанова назвала ряд неоспоримых преимуществ
электрооборудования АО «Армалит» и привела конкретные примеры его применения в системах управления судов-
беспилотников. В ходе мероприятия в Доме журналиста участники встречи задавали вопросы главному
конструктору – руководителю управления по электрооборудованию АО «Армалит» по теме сообщения и особенно
интересовались, какие действия предпринимает наше предприятие в рамках программы импортозамещения.
Вопросов было много: в основном о технической готовности нашего производства замещать аналоги
электрооборудования после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, – поделилась
впечатлениями об участии в конференции Людмила Епифанова. – Сегодня «Армалит» активно развивает данное
направление работы: расширяет клиентскую базу, анализирует запросы и потребности заказчиков, предлагая и те
механизмы и комплектующие, которые требуются «здесь и сейчас», и то, что станет базой для развития на годы
вперед. Актуальность поднятых на конференции тем сложно переоценить, и я уверена, что в наступающем 2023 году
направление разработки и производства электрооборудования на нашем предприятии станет еще не однажды в
фокусе пристального внимания профессионального сообщества.
https://armalit.ru/press/news/intellektualnye-tekhnologii-ao-armalit-obsudili-v-dome-zhurnalista/