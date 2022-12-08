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ОБОРОНКА СВО. Объём производства «Курганприбора» (ШК, спецарматура) вырос почти на 70% — предприятие выполняет Гособоронзаказ Министерства обороны России. Завод перешёл в усиленный режим работы: трудятся здесь и днём, и ночью

08 декабря, 2022 7
Работу организовали и в выходные дни. На передовую «Курганприбор» поставляет гильзы, 
комплектующие к ракетам, взрыватели, механизмы, которые приводят в действие боеприпасы. 
Увеличилась номенклатура практически по всем видам боеприпасов. Для этого на предприятие 
закупается современное высокопроизводительное оборудование. Станки токарной группы, станки 
фрезерной группы, автоматы продольного точения и так далее, — поделился заместитель генерального 
директора предприятия «Курганприбор» Владимир Коваленков. Штат сотрудников производственных и 
инженерных подразделений также вырос. Поддержать нашу армию — профессиональный и моральный 
долг заводчан. У многих из них на полях СВО сейчас участвуют в боевых действиях родные и близкие. 
«Курганприбор» не отстаёт от всей страны, провёл свою мобилизацию — по-курганприборовски — если 
можно так сказать. Вырос объём производства, под этот выросший объём руководство предприятия 
закупает новое оборудование, проводится дополнительный приём работников, — сказал ведущий 
инженер-технолог предприятия «Курганприбор» Сергей Потапов. Помимо работы в усиленном режиме, 
сотрудники «Курганприбора» поддерживают бойцов финансово. Недавно заводчане выделили из 
зарплаты разные суммы — кто сколько смог. Получилось более полутора миллионов рублей. Деньги 
направят на покупку экипировки и снаряжения. К Новому году военным готовят душевный подарок.  
Пишут письма военнослужащим, происходит сбор рисунков, чтобы им было теплее и спокойнее там, в 
тяжёлых полях и окопах. Так что стараемся, как можем, — перечислил Сергей Потапов. «Курганприбор» 
продолжает набирать штат. На работу приглашают всех желающих зауральцев.
https://kurganpribor.ru

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