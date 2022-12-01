24 ноября на официальной части Межрегиональной конференции, организованной ФРП Челябинской области ФРП наградил Завод стальных шаровых кранов и отводов АЛСО дипломом в номинации «Не в службу, а в дружбу»

25 ноября во время визита на челябинский завод АЛСО, выпускающий стальные шаровые краны для сетей тепло-,
водо- и газоснабжения, руководители и эксперты узнали, как предприятие нивелировало рост цен на металл,
справилось с резко возросшим числом заказов и начало получать около 35 млн рублей дополнительной прибыли
каждый месяц. Уже за первые полгода в нацпроекте рабочей группе удалось увеличить выработку на участке
производства шаровых кранов DN-80 на 38,5%. В смену стали выпускать в среднем 36 кранов на человека вместо 26.
Такой успех обеспечили переход участка сборки на поток единичных изделий и оптимальное размещение
оборудования. Сейчас предприятие продолжает улучшать показатели при производстве других шаровых кранов.
Объем производства вырос уже на 26%. Заместитель руководителя челябинского РЦК Радик Антонян,
реализовавший проект на «АЛСО», отметил, что за год здесь трижды повышали зарплаты сотрудникам,
отремонтировали раздевалки, туалеты и комнаты отдыха. И это улучшило производственные показатели. Люди
стараются приносить пользу предприятию, которое о них заботится, ведь это действительно мотивирует. Своими
впечатлениями от визита на завод АЛСО поделились руководители проекта РЦК из разных городов России:
Руководитель проекта РЦК Пермского края Алексей Сухорученко:
Работа экспертов челябинского РЦК на заводе «АЛСО», безусловно, впечатляет: здесь видна очень глубокая
проработка инструментов бережливого производства и технологических процессов, много интересных решений,
которые мы сможем применить у себя в Перми. Например, здесь автоматизирована передача деталей между
операциями, причём в процессе они ещё и моются, поступая чистыми на каждый следующий этап. Очень
эффективная, при этом малозатратная для предприятия находка. Будем использовать в своей практике.
Источник: Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области