Сергей Владимирович Сейнов (1938-2022)

В субботу, 26 ноября 2022 года, на 85-м году ушел из жизни доктор
технических наук, профессор, академик Российской Академии проблем
качества, президент-научный руководитель НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС».
От редакции.
Сергей Владимирович Сейнов был не только членом редколлегии ТПА почти 20
лет, но и не равнодушным «болельщиком» журнала, помогая создавать актуальный
контент. Последний раз говорили за неделю до дня рождения о его новой книге. Он
сказал: мне бы дожить до дня рождения, а потом все образуется... но не
образовалось.
С.В.Сейновым созданы основы теории герметичности и собрание справочников,
что позволяет говорить о сформированной науке о герметизации. То что не все
вошло в инженерную практику и слабо внедрено на арматурных заводах - это
прагматизм нашей отрасли. Уверен, что пройдут годы и наука герметичности
станет передовой и актуальной вместо примитивной «визуализации
герметичности» и доморощенных стендов для имитации производства на «заводах
- завозах».
Это недооцененная глыба в машиностроении, которую мы должны донести до
потомков и сохранить для применения в будущем. Журнал ТПА продолжит
публикацию трудов Сергея Владимировича и сохранит память о нем...
Дмитрий Грак, 27 ноября