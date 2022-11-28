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Сергей Владимирович Сейнов (1938-2022)

28 ноября, 2022 2
В субботу, 26 ноября 2022 года, на 85-м году ушел из жизни доктор 
технических наук, профессор, академик Российской Академии проблем 
качества, президент-научный руководитель НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС». 
От редакции.
Сергей Владимирович Сейнов был не только членом редколлегии ТПА почти 20 
лет, но и не равнодушным «болельщиком» журнала, помогая создавать актуальный 
контент. Последний раз говорили за неделю до дня рождения о его новой книге. Он 
сказал: мне бы дожить до дня рождения, а потом все образуется... но не 
образовалось.
С.В.Сейновым созданы основы теории герметичности и собрание справочников, 
что позволяет говорить о сформированной науке о герметизации. То что не все 
вошло в инженерную практику и слабо внедрено на арматурных заводах  - это 
прагматизм нашей отрасли. Уверен, что пройдут годы и наука герметичности 
станет передовой и актуальной вместо примитивной «визуализации 
герметичности» и доморощенных стендов для имитации производства на «заводах 
- завозах».
Это недооцененная глыба в машиностроении, которую мы должны донести до 
потомков и сохранить для применения в будущем. Журнал ТПА продолжит 
публикацию трудов Сергея Владимировича и сохранит память о нем... 
Дмитрий Грак, 27 ноября
 

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