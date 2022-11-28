Сергей Владимирович Сейнов (1938-2022)

В субботу, 26 ноября 2022 года, на 85-м году ушел из жизни доктор

технических наук, профессор, академик Российской Академии проблем

качества, президент-научный руководитель НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС».

От редакции.

Сергей Владимирович Сейнов был не только членом редколлегии ТПА почти 20

лет, но и не равнодушным «болельщиком» журнала, помогая создавать актуальный

контент. Последний раз говорили за неделю до дня рождения о его новой книге. Он

сказал: мне бы дожить до дня рождения, а потом все образуется... но не

образовалось.

С.В.Сейновым созданы основы теории герметичности и собрание справочников,

что позволяет говорить о сформированной науке о герметизации. То что не все

вошло в инженерную практику и слабо внедрено на арматурных заводах - это

прагматизм нашей отрасли. Уверен, что пройдут годы и наука герметичности

станет передовой и актуальной вместо примитивной «визуализации

герметичности» и доморощенных стендов для имитации производства на «заводах

- завозах».

Это недооцененная глыба в машиностроении, которую мы должны донести до

потомков и сохранить для применения в будущем. Журнал ТПА продолжит

публикацию трудов Сергея Владимировича и сохранит память о нем...

Дмитрий Грак, 27 ноября