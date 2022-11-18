«БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА» И ЦИФРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В РФ

В сентябре, согласно данным «зеркальной» внешнеторговой статистики стран — основных торговых

партнеров РФ, собранной аналитиками Telegram-канала «Твердые цифры», экспорт РФ вырос на 12% в

годовом выражении после роста на 15% в августе, импорт снизился на 12% после сокращения на 9%.

Среди лидеров ввоза из РФ в сентябре оставались Индия (рост в 5 раз год к году) и Турция (в 2,5 раза). Экспорт в

Грецию и Венгрию вырос в три и два с половиной раза на поставках нефти. Общая доля Китая, Индии и Турции в

сентябре в поставках из РФ выросла до 54% с 30% в январе. В структуре экспорта доля энергосырья в третьем

квартале превысила 60%, тогда как год назад составляла менее половины.

Импорт в РФ быстрее всего в сентябре рос из Турции (его объем был в 2,3 раза больше, чем год назад), Казахстана

(на 41% больше) и КНР (на 21%). Доля Китая в импорте РФ достигла 43% против 30% в начале года. Ввоз

инвестиционных товаров при этом сократился на 24% против падения на 26% в августе.

Аналитики отмечают, что исходя из оценки платежного баланса, опубликованной ЦБ, экспорт мог быть слабее, а

восстановление импорта активнее, чем показывают «прокси-замеры», — детальная статистика доступна не по всем

торговым партнерам. «Точность прокси снижается с переориентацией торговли на страны, статистику которых мы

не видим (например, Иран и Саудовская Аравия): не хватает данных ФТС — даже без деталей», — замечают они. По

данным ФТС, за девять месяцев падение импорта в годовом выражении замедлилось до 15–16% против 30% на пике

спада в апреле 2022 года. Причина восстановления — параллельный импорт. Замглавы ФТС Руслан Давыдов

говорил, что на конец октября такой ввоз составлял уже $12,6 млрд (1,6 млн тонн), а по итогам года может

превысить $15 млрд (2 млн тонн).

Разворот динамики импорта в сентябре отмечали аналитики Telegram-канала MMI. Бюджетная статистика

показывает, что восстановление импорта продолжилось: поступления от импорта в октябре снизились на 20,9%

против 28,5% в годовом выражении в сентябре. «Восстановление импорта в большей части связано с поставками

товаров народного потребления. Поставки же товаров инвестиционного назначения по-прежнему крайне

затруднены», — отмечают аналитики.

Источник: www.kommersant.ru и https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/11/16/item19609