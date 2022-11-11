Оборудование марки «ТЕРМОБРЕСТ» в эксплуатации: стадион «ГАЗПРОМ АРЕНА»

Мы продолжаем рубрику «ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ «ТЕРМОБРЕСТ» В ЭКСПЛУАТАЦИИ». Очередным примером

применения продукции «ТЕРМОБРЕСТ» является использование его в составе котельного оборудования, предназначенного для

теплоэнергетического обеспечения современных спортивных объектов.

Как пример, в системе теплоснабжения спортивного стадиона «Газпром-Арена» (г. Санкт-Петербург) применена арматура марки

«ТЕРМОБРЕСТ», которая установлена в газовом тракте современной автоматизированной котельной. Основная задача данной

котельной - обеспечение комфортной температуры на трибунах в пределах 21–22 °C в любое время года, в том числе и зимой.

Котельная снабжает теплом не только новый стадион, но и другие спортивные и рекреационные объекты, расположенные на

Крестовском острове: крытые теннисные корты, спортивный комплекс с залом для баскетбола, центр гребного спорта,

многоуровневые паркинги, рестораны, кафе, хозяйственный двор и другие объекты. Котельная «Газпром-Арены» работает в

автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала и соответствует самым строгим

экологическим требованиям и требованиям по безопасности. В ней установлено современное отопительное оборудование с

пониженным выбросом вредных веществ в продуктах сгорания и высоким КПД.

https://termobrest.ru/ni/oborudovanie_marki_termobrest_v_ekspluatatsii__gazpromarena/



