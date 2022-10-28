Об отличительных особенностях применения электроприводов и оборудования под брендом «Армалит» (фрагмент)

Среди преимуществ отмечены следующие: использование «интеллектуальных» электроприводов позволяет

включить трубопроводную арматуру в единое цифровое информационное поле объекта; возможность диагностики

предотказного состояния, что значительно повышает безопасность эксплуатации объекта, сокращает стоимость

обслуживания и повышает ресурс арматуры; обеспечение автоматизации и цифровизации работы арматуры,

проведение анализа ее текущего состояния; повышение энергоэффективности работы электроприводной арматуры

на 20% за счет использования электроприводов с более высоким КПД и энергосберегающих алгоритмов управления;

уменьшение численности обслуживающего персонала; переход от регламентного обслуживания к обслуживанию по

состоянию и другие.

– В процессе обсуждения коллеги обсудили уже произошедшие изменения на российском рынке и возможные

варианты его трансформации. Самые часто задаваемые вопросы, конечно, касались доступности отечественной

арматуры для потребителей, особенно в соотношении «цена/качество/сроки поставок». С учетом того, что

«Армалит» работает по направлению проектирования и производства электроприводов сравнительно недавно,

последние 5 лет, наш опыт нельзя сравнивать с предприятиями, которые давно на рынке. Тем не менее мы

наращиваем собственную клиентскую базу, разрабатываем предложения, актуальные для определенных заказчиков,

что называется, «под ключ». Уверена, со временем электроприводы «Армалита» займут свою нишу на

отечественном рынке, мы к этому стремимся, и для этого у нас есть все условия и ресурсы, – подчеркнула Людмила

Епифанова.

https://armalit.ru/press/news/elektroprivody-ao-armalit-uchastniki-programmy-importozameshcheniya/