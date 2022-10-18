ЗАВОДЫ. БАЗ ввел в эксплуатацию индукционную печь для отливки чугуна за 10 млн рублей

Нижний Новгород. 17 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - "Объединенная металлургическая компания" (ОМК)

ввела в эксплуатацию индукционную печь для отливки чугуна на своем арматурном заводе в Благовещенске

(Башкортостан) для увеличения выпуска продукции, сообщает ОМК. Инвестиции в проект составили 10 млн рублей.

Отмечается, что новая печь полностью соответствует высоким экологическим нормам: за счет индукции, которая не

требует газоочистки, воздействие на окружающую среду минимально. Кроме того, угар металла (потери массы

металла после нагрева) у индукционной печи в 5 раз ниже, чем у дуговой, и составляет всего 2%. "Благовещенский

завод ОМК продолжает внедрять современное оборудование, соответствующее мировым стандартам

эффективности. Модернизация термической обработки на нашем заводе позволит осваивать новые виды продукции,

востребованные на рынке. Использование экологичной технологии обеспечит минимальную нагрузку

металлургического производства на воздух Благовещенска при соблюдении высоких качественных характеристик

продукции", - приводятся в сообщении слова управляющего директора благовещенского завода ОМК Андрея

Доценко. "Благовещенский арматурный завод" - один из основных производителей трубопроводной арматуры для

нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, энергетической, газовой и атомной отраслей.

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/omk-zapustila-na-zavode-v-bashkirskom-blagoveshchenske-indukcionnuyu-pech-za-10-mln-rub?ysclid=l9dqe82kj9493284117



