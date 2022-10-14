Пензтяжпромарматура — крепкий форпост импортозамещения в нефтегазовом комплексе (12.10.2022)\

С начала 2022 года ООО "Пензтяжпромарматура" (ПТПА) изготовило и отгрузило более 200 единиц шаровых кранов в рамках программы ПАО "Газпром" по газификации регионов России. Поставки трубопроводной арматуры производства ПТПА осуществлялись как в удаленные регионы России (Сахалин, Приморский край), так и в центральную часть страны. Вся продукция изготавливается в строгом соответствии с техническим требованиями ПАО "Газпром" и обеспечивает высокий уровень безопасности строящихся объектов. "На российском рынке есть компании, занятые поставками нефтегазовому комплексу, которые неожиданно возникают, наращивают большие объемы, а потом столь же неожиданно исчезают с рынка. Подобные компании не имеют крепкой производственной базы, конструкторских бюро, заводских лабораторий, испытательных стендов, литейного производства и многого другого. Не уважают авторские права, воруют документацию, не являются, как мы раньше говорили "калькодержателями". Но они неизбежно уходят с рынка, недостаток научно-технического и производственного потенциала компании невозможно компенсировать какими-то личными связями. Сегодня "Пензтяжпромарматура" — один из лидеров российского машиностроения. В частности, предприятие первым в стране разработало и изготовило арматуру для нефтегазового шельфа. Пензенский завод имеет производство в ОАЭ площадью десять квадратных километров, где проектируют и производят изделия для стран Ближнего Востока и Африки.

ООО "Пензтяжпромарматура" специализируется на изготовлении высокотехнологичной трубопроводной арматуры для нефтяной, газовой, энергетической и других отраслей промышленности, включая объекты с критическими условиями эксплуатации. Производственные мощности группы расположены в России и за рубежом. Предприятие на территории 235 тыс. кв. м. реализовало полный производственный цикл от разработки до испытания и отгрузки готовой продукции.

https://www.tek-all.ru/news/id9331-penztyazhpromarmatura-krepkiy-forpost-importozamescheniya-v-neftegazovom-komplekse/