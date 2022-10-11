20 ЛЕТ ГУСЕВСКОМУ АРМАТУРНОМУ ЗАВОДУ ГУСАР

23 сентября в Детской школе искусств г. Гусь-Хрустальный прошел торжественный вечер, посвященный юбилею завода «Гусар».

Праздничное настроение для гостей и сотрудников предприятия создавал прекрасный инструментальный дуэт «ART VOICE»,

яркая фотозона и украшенный холл стали отличным фоном для фотографий на память, а изысканный фуршет никого не оставил

равнодушным. Торжественную часть мероприятия открыл генеральный директор завода Сергей Карачков. Он поприветствовал

гостей и поздравил всех, кто связал свою жизнь с «Гусаром»: «Пусть ваша работа дарит вам только радость, и в ней будет много

побед. Пусть жизнь принесет вам как можно больше наград за ваш труд! С праздником, дорогие заводчане!» Почетными

гостями праздника стали заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин и

глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов. Вместе с руководителем завода они приняли участие в церемонии

награждения сотрудников «Гусара» почетными грамотами и ценными подарками.

В приветственном слове Вячеслав Картухин отметил: – 20 лет – это еще не возраст для предприятия с такой богатой

биографией, которая тесно переплелась с биографией Владимирской области. Весомый вклад в развитие не только нашего

города, но всей владимирской губернии внесли вы, работники завода. Вы вкладываете в свой труд не только душу, любовь, но и

сохраняете традиции, которые прошли через десятилетия и дошли до сегодняшнего дня. Ваше мастерство стало главным залогом

популярности вашей продукции. Именно ваш талант и ваш труд по праву оценен не только в нашей области, но и за ее

пределами! Праздничная атмосфера царила в зале в том числе благодаря прекрасным творческим номерам, которые подарили

сотрудникам «Гусара» артисты. Одним из самых ярких стало выступление лауреата конкурса «Рождественская звезда» и

работника завода Егора Копасова – достойного преемника своего отца, который был на сцене в числе награжденных.

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