20 ЛЕТ ГУСЕВСКОМУ АРМАТУРНОМУ ЗАВОДУ ГУСАР

23 сентября в Детской школе искусств г. Гусь-Хрустальный прошел торжественный вечер, посвященный юбилею завода «Гусар».
Праздничное настроение для гостей и сотрудников предприятия создавал прекрасный инструментальный дуэт «ART VOICE»,
яркая фотозона и украшенный холл стали отличным фоном для фотографий на память, а изысканный фуршет никого не оставил
равнодушным. Торжественную часть мероприятия открыл генеральный директор завода Сергей Карачков. Он поприветствовал
гостей и поздравил всех, кто связал свою жизнь с «Гусаром»: «Пусть ваша работа дарит вам только радость, и в ней будет много
побед. Пусть жизнь принесет вам как можно больше наград за ваш труд! С праздником, дорогие заводчане!» Почетными
гостями праздника стали заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин и
глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов. Вместе с руководителем завода они приняли участие в церемонии
награждения сотрудников «Гусара» почетными грамотами и ценными подарками.
В приветственном слове Вячеслав Картухин отметил: – 20 лет – это еще не возраст для предприятия с такой богатой
биографией, которая тесно переплелась с биографией Владимирской области. Весомый вклад в развитие не только нашего
города, но всей владимирской губернии внесли вы, работники завода. Вы вкладываете в свой труд не только душу, любовь, но и
сохраняете традиции, которые прошли через десятилетия и дошли до сегодняшнего дня. Ваше мастерство стало главным залогом
популярности вашей продукции. Именно ваш талант и ваш труд по праву оценен не только в нашей области, но и за ее
пределами! Праздничная атмосфера царила в зале в том числе благодаря прекрасным творческим номерам, которые подарили
сотрудникам «Гусара» артисты. Одним из самых ярких стало выступление лауреата конкурса «Рождественская звезда» и
работника завода Егора Копасова – достойного преемника своего отца, который был на сцене в числе награжденных.
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