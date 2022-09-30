ТРУБНЫЙ БИЗНЕС САМЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ. ТМК И САНКЦИИ - ЯХТА ПРОДАНА

Суперъяхта Axioma, принадлежавшая бывшему совладельцу ТМК Дмитрию Пумпянскому (в 2021 году Forbes

оценил его состояние в $2,4 млрд), продана с аукциона на Гибралтаре за $37,5 млн. Об этом сообщил представитель

Адмиралтейского маршала Гибралтара, передает Gibraltar Chronicle. Он добавил, что сделка была закрыта после

завершения тщательной проверки нового владельца, личность которого не разглашается. Сама яхта под

мальтийским флагом освобождена из-под ареста адмиралтейства. Теперь в течение 60 дней кредиторы должны

заявить претензии на погашение долга, после чего Верховный суд Гибралтара определит приоритет выплат, а также

судьбу оставшихся денег. 72-метровую Axioma бизнесмена британская территория задержала в марте. Этого

требовал американский банк JPMorgan в рамках иска о взыскании долга с подсанкционного лица: управляющая

лодкой компания Pyrene Investments задолжала JP Morgan $21,5 млн. Согласно судебным документам, JPMorgan

предоставил кредит совсем недавно, в декабре 2021 года, а Пумпянский выступал поручителем. В марте он попал

под санкции Евросоюза, после чего его счета были заблокированы. Арест лодки и продажа ее с аукциона стали

фактически единственной возможностью для банка вернуть деньги.

Forbes, https://www.tek-all.ru/news/id9241-trubniy-korol-rossii-lishilsya-yahti/