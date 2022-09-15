Об организации отраслевых центров на базе предприятий, обладающих необходимыми компетенциями и правом выдвигать требования к поставщикам судовой арматуры и выступать гарантом качества судового комплектующего оборудования (СКО) - 13.09.2022

Основная тема - это зависимость от зарубежного СКО, недостаточно быстрых темпов импортозамещения,

отсутствия на рынке комплексных поставщиков, которые могли бы «закрыть» потребности при строительстве

заказов одного проекта, нашли живой отклик участников заседания секции, среди которых были судостроители,

представители заказчиков, исполнителей иных работ по ледокольному, техническому и аварийно-спасательному

обеспечению судоходной и портовой деятельности. Ключевым решением обозначенных проблем Евгений Коптяев

назвал организацию отраслевых центров на базе предприятий, обладающих необходимыми компетенциями: они

вправе выдвигать требования к поставщикам судовой арматуры и одновременно могут выступать гарантом поставки

качественного СКО. Также эффективной мерой по реализации импортозамещения судовой арматуры первый

заместитель генерального директора АО «Армалит» считает осуществление поставки на всю серию проекта от

одного поставщика с обязательным указанием производителя на основании наличия необходимой производственной

базы.

Машиностроительный завод «Армалит» – флагман среди профильных предприятий с полным циклом производства,

которое разрабатывает, выпускает арматуру и осуществляет ее сервисное обслуживание. «Армалит» полностью

отвечает и требованиям времени, и текущей повестке дня: обладает необходимыми мощностями и материалами для

производства изделий; имеет богатый опыт проектирования и конструирования. Важно, что на предприятии –

годами, десятилетиями отлаженные технологии, завод «Армалит» – профессионал и эксперт отрасли, – подчеркнул

он, акцентируя внимание слушателей доклада на предприятии с более чем 140-летней историей. – Мы готовы взять

на себя ответственность за качество продукции и сроки ее поставки, поскольку в полной мере обладаем всеми

необходимыми для этого компетенциями. Существенным подспорьем нам служит то, что в кооперационную

цепочку «Армалита» входит более 150 отечественных предприятий от Северо-Запада до Дальнего Востока, а также

порядка 20 зарекомендовавших себя зарубежных производителей арматуры. Подытоживая выступление, Евгений

Коптяев особо отметил, что возможности и компетенции «Армалита» позволяют провести импортозамещение всей

линейки судовой трубопроводной арматуры с учетом передовых тенденций арматуростроения.

https://armalit.ru/press/news/armalit-na-omr-2022-otraslevoy-tsentr-kompetentsiy-po-importozameshcheniyu-sko/