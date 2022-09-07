РЫНОК ТРУДА В МАШИНОСТРОЕНИИ. КОНАР приглашает всех желающих получить востребованные специальности для работы на производстве.

Профессиональная подготовка с нуля организована учебным центром АО «КОНАР». Жители Челябинска и

Челябинской области могут обучиться на оператора станков с программным управлением, токаря, токаря-

расточника, и после успешной сдачи экзамена гарантированно получить надежную, стабильную работу. Во время

обучения выплачивается стипендия в размере 23 000 рублей. На новом курсе в КОНАРе преподается теория и

практика. Продолжительность обучения составит для специальности «оператор станков с программным

управлением» 480 часов (3 месяца), «токарь» и «токарь-расточник» – 680 часов (4 месяца).

По окончании курса обучающихся ожидает сдача экзамена, по результатам которого выдается свидетельство о

профессии. Этот документ будет действителен на любом производстве, в том числе на заводах Промышленной

группы КОНАР.

– На рынке рабочих профессий сейчас наблюдается явный дефицит, – рассказала заместитель директора по

персоналу АО «КОНАР» Ольга Мошкина. – Учебные заведения зачастую используют в мастерских простейшее

оборудование, и выпускники оказываются не готовы к реальной работе на современном высокотехнологичном

производстве. КОНАР сталкивается с проблемой поиска квалифицированных рабочих кадров, поскольку

располагает парком оборудования мирового уровня. В связи с этим мы приняли решение набирать желающих

освоить новую специальность с нуля и обучать людей сразу тому, что нужно на нашем производстве, с

обязательной практикой. Тем, кто всерьез заинтересуется профессией и освоит ее на должном уровне, мы готовы

предоставить оснащенные рабочие места, а также возможность дальнейшего карьерного роста.

https://konar.ru/v-konare-organizovano-obuchenie-rabochim-professiyam/